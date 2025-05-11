برفقة صناعه.. تامر حسني وهنا الزاهد يشاهدان النسخة الأخيرة لفيلم ريستارت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 11:50 صباحاً - في أجواءٍ مبهجة، شاهد النجم تامر حسني النسخة الأخيرة لفيلمه الجديد "ريستارت"، المقرر عرضه في دور السينما يوم 29 مايو من الشهر الجاري. ووثق تامر هذه اللحظة بصورة نشرها عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابه على "إنستغرام"، جمعته بالنجمة هنا الزاهد التي تشاركه بطولة الفيلم.

تامر حسني وهنا الزاهد- سكرين شوت من ستوري حساب تامر على إنستغرام

محمود حمدان يشيد بفيلم "ريستارت": لذيذ وتامر في أحسن حالته التمثيلية

وكان من بين الحضور الذين شاهدوا الفيلم برفقة "تامر" الفنان محمد ثروت، وأيضاً مخرجته سارة وفيق، هذا إلى جانب عدد آخر من الحضور مثل والدة الفنانة هنا الزاهد،المؤلف محمود حمدان، الذي أبدى إعجابه الشديد بحبكة الفيلم الدرامية وبـ أداء تامر حسني، ونشر "حمدان" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورة تجمعه بالنجم تامر حسني والمخرجة سارة وفيق، معلقاً: "ألف مبروك لكل أصدقائي صناع فيلم ( ريستارت ) اتفرجنا علي الفيلم سوا وحقيقي كنت مبسوط جدا، فيلم لذيذ وبيضحك جداا وموضوع الفيلم مهم وبيخص كل افراد المجتمع، تامر حسني في أحسن حالاته التمثيليه ودمه خفيف وزي العسل، مبسوط لأختي وعشرة عمري المخرجه ساره وفيق، ساره عامله شغل رائع جدا وبتثبت انها مخرجه مهمه وشاطره".

قصة فيلم ريستارت

يتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها على المجتمع، فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند، وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد المقبلين على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا، فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما، فتوقِّع معه هنا الزاهد التي تظهر كــ بلوجر في الفيلم، عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف. وهو من إخراج سارة وفيق.

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

أغاني فيلم ريستارت ضمن أغاني ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد"

وفي وقتٍ سابق، كشف النجم تامر حسني عن موعد طرح أغاني ألبومه الجديد "لينا معاد" والذي ينافس به في موسم ألبومات صيف 2025، إذ أوضح "تامر" من خلال خاصية "الستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، أن أغاني ألبومه الجديد ستُطرح عقب طرح أغاني فيلمه الجديد "ريستارت" المنتظر عرضه في دور السينما 29 مايو، منوهًا على أن أغاني الفيلم ستكون ضمن الألبوم كأغانٍ إضافية.

وقال تامر حسني في منشوره: "لحبايبي اللي بيسألوا عن تفاصيل أغاني الألبوم، أغاني الفيلم خاصة بأحداث جوا الفيلم، بس موجودة في الألبوم bonus tracks، عشان كل الـplatforms يبقى عليهم إنتاج العام كله مع بعض. ولكن أغاني ألبوم "لينا معاد" هيتم طرحها بعد أغاني الفيلم إن شاء الله".



منشور تامر حسني- الصورة من حسابه على إنستغرام

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».