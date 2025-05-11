بثينة الرئيسي توثق زيارتها لأنغام في كواليس حفلها بعمان: أمسية لاتُنسى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 11:50 صباحاً - استغلت الفنانة بثينة الرئيسي تواجد النجمة المصرية أنغام في سلطنة عمان لإحياء حفلها الغنائي، وقامت بزيارتها في كواليس الحفل، حيث التقطت لحظات مميزة جمعتها بها، وثقتها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

بثينة الرئيسي تشيد بأداء أنغام في في حفل عمان: حضورها طاغي

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أرفقتالفيديو بتعليق أعربت فيه عن إعجابها الكبير بـ أنغام، واصفةً إياها بملكة المسرح، وكتبت: "يوم استثنائي مع ملكة المسرح، فعلاً فنانة حضورها طاغي أشعلت المسرح بحسها وجمال أدائها، لها هيبة وجمهور أنغام حالة مخيفة. أنغام نورتي السلطنة ورسمتي في قلوبنا أمسية ما راح ننساها".

وأشعلت "أنغام" الحفل بباقة مميزة من أغانيها التي تفاعل معاها الحضور بالتصفيق الحاد، ومن بين الأغاني التي قدمتها أنغام خلال الحفل: "عمري معاك، حالة خاصة، مابتعلمش، لوحة باهتة، وبقالك قلب، سيبك انت، ولا دبلت، حنة ناقصة، اتجاه واحد، كان بريء، تسلم يدينه، اسكت، لا تهجى، طول مانت بعيد، اساميك الكتيرة، عرفها بيا، القلوب اسرار، مكانش وقته، اكتبلك تعهد، سيدي وصالك".

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سدف عمل درامي سابق لـ بثينة الرئيسي

من الجدير بالذكر، أن الفنانةعُرض لها مؤخراً مسلسل "سدف" الذي حقق أصداء فعل واسعة وقت عرضه، ودارت أحداثه في حقبة السبعينات حول المحقق "شاهين" الذي يبدأ رحلة مليئة بالتشويق والغموض حول سلسلة اختفاءات غامضة لنساء، ويكون الدليل الوحيد صورًا فوتوغرافية التُقطت لهن لحظة الاختفاء، وتكشف التحقيقات عن أسرار غامضة، وأشخاص غير متوقعين توجه نحوهم أصابع الاتهام، ويضم المسلسل عدداً آخر من النجوم وهم عبد الرحمن العقل، أحمد إيراج، عبد الله بهمن، غدير السبتي وآخرين والعمل من إخراج وتأليف محمد أنور محمد.

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