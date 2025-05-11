بعد تكريمها بجائزة أفضل ممثلة .. منى زكي تُعبّر عن فخرها بهذه الرسالة

ميرنا وليد - بيروت - في أول صريح لها، أعربت الممثلة المصرية منى زكي عن سعادتها بعد تكريمها ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية عن فيلم "رحلة 404" وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت زكي قائلة :"عندي حالة لا توصف من السعادة بسبب لحظات نجاح "رحلة 404" اللي لا تنتهي، تكريم جديد وجوائز جديدة للعمل منها 5 جوائز في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، بينها منحي جائزة أفضل ممثلة اللي بعتبرها وسام أعتز بيه في مسيرتي شكراً لكل فريق عمل الفيلم واللي آمن بيه ووقف وراه، وشكرا للأب بطرس دانيال والقائمين على هذا المهرجان ومبروك لكل الزملاء النجوم اللي حصلوا على جوايز مستحقة من مهرجان عريق وتاريخي زي مهرجان المركز الكاثوليكي، وهتفضل أجمل حاجة في "رحلة 404" إنه فيلم بيجسد رحلة استثنائية".