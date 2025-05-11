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ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان ملحم زين ينسب إلى إبنه "علي" مشيرين إلى أنه قد أعلن خطوبته، لكن هذا الخبر لا أساس له من الصحة حيث أن نجل زين لا يزال في الثانية عشرة من عمره، والفيديو المتداول يعود إلى حفل سابق أو عرس كان قد أحياه سابقاً.
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كانت هذه تفاصيل خبر الفيديو الغامض لـ ملحم زين يفتح أبواب التكهنات .. فما علاقة إبنه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.