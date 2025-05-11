الفيديو الغامض لـ ملحم زين يفتح أبواب التكهنات .. فما علاقة إبنه؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان ملحم زين ينسب إلى إبنه "علي" مشيرين إلى أنه قد أعلن خطوبته، لكن هذا الخبر لا أساس له من الصحة حيث أن نجل زين لا يزال في الثانية عشرة من عمره، والفيديو المتداول يعود إلى حفل سابق أو عرس كان قد أحياه سابقاً.



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