بسمة بوسيل برسالة مفاجئة في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أن عيد ميلادها هذا العام كان مختلفاً تماماً، مشيرة إلى أنها أخيراً بدأت تشعر بالسلام الداخلي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت بوسيل مجموعة من الصور وعلقت قائلة :"عيد ميلادي هذا له وقعٌ مختلف، ليس بسبب الشموع أو الكعكة، بل لأنني أخيرًا أشعر بالسلام مع ذاتي، لقد وجدتُ نفسي، و هذا هو الاحتفال الحقيقي، شكرا لكل رسائلكم الزوينة بحالكم".
متابعو بوسيل إنهالوا بالتعليقات، متمنين لها عام مليء بالصحة و العافية والفرح والإنجازات.
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