أسرار من مكالمة خاصة للبابا ليو الرابع عشر ليلة انتخابه

ميرنا وليد - بيروت - كشف جون بريفوست، الشقيق الأكبر للكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست، عن تفاصيل غير متوقعة من مكالمة هاتفية جرت بينهما قبيل دخول الأخير إلى الاجتماع المغلق في كنيسة سيستينا، حيث اجتمع 132 كاردينالًا يوم الأربعاء لاختيار بابا جديد.



وفي حديثه لصحيفة ديلي هيرالد، قال جون: "سألني: أي اسم يجب أن أختار؟"، مضيفًا أن المحادثة بينهما اتخذت طابعًا عفويًا مليئًا بالمزاح، حيث بدأوا في اقتراح أسماء بشكل عشوائي.

وأردف:"قلت له ألا يختار اسم ليو، لأنه سيصبح البابا الثالث عشر بهذا الاسم. لكنه على ما يبدو بحث في الأمر لاحقًا ليكتشف أنه سيكون الرابع عشر بالفعل".

وأشار جون بريفوست إلى أنه فوجئ بشدة عند إعلان انتخاب شقيقه، الذي نشأ في شيكاغو، كأبٍ مقدس للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وأضاف: "لم أعتقد حقًا أن ذلك قد يحدث، كانت هناك فرصة ضئيلة، لكنه كان مفاجئًا لي كما للجميع عندما سُمِع اسمه يُنادى".

وفي جانب طريف من المقابلة، تطرق جون إلى الفريق الرياضي المفضل للبابا الجديد، كاشفًا أن البابا ليو الرابع عشر من مشجعي فريق "شيكاغو وايت سوكس"، عكس ما أشيع بأنه من مشجعي "شيكاغو كابز"، وقال: "لم يكن يومًا مشجعًا للكابز، لا أعلم من أين جاءت هذه الشائعات، لقد كان دائمًا من مشجعي السوكس، عائلة والدنا كانت من شمال شيكاغو، لذا شجعوا الكابز، أما هو فاتخذ خيارًا شخصيًا مختلفًا".

وأوضح أن والد البابا كان يشجع فريق "سانت لويس كاردينالز"، لكن الابن اختار "وايت سوكس" خلال فترة شبابه.

وفي موقف محرج، نشر فريق "شيكاغو كابز" يوم الخميس لافتة مضيئة خارج ملعب "ريغلي فيلد" كُتب عليها: "مرحبًا شيكاغو، إنه مشجع للكابز!"، في إشارة خاطئة إلى انتماء البابا الرياضي.