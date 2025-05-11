حقيقة رفض فنانة شهيرة العمل مع أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة دينا فؤاد حقيقة ما تردّد خلال الفترة الماضية بشأن رفضها العمل مع النجم أحمد العوضي في مسلسل “فهد البطل”، مؤكدة أنها لم تعتذر عن العمل، وأن الانفصال الفني بينهما كان باتفاق مسبق عقب نجاحهما المشترك في مسلسل “حق عرب”.

وجاءت تصريحات دينا فؤاد خلال كلمتها في ندوة تكريمها ضمن فعاليات الدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حيث قالت: “معتذرتش عن مسلسل “فهد البطل” بطولة أحمد العوضي، واتفقنا من البداية إننا ننفصل فنيًا في رمضان 2025 بعد نجاح حق عرب، ومبسوطة إني نجحت في رمضان بمسلسل “حكيم باشا” وسط المنافسة الكبيرة اللي كانت موجودة”.

ويُعد “حكيم باشا” آخر أعمال دينا فؤاد، حيث عُرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، وفتوح أحمد. وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

وقد نالت دينا فؤاد إشادة واسعة على أدائها في المسلسل، حيث تميزت بتجسيد عميق لمشاعر الصراع الداخلي والخوف على طفلها، إلى جانب قدرتها على إبراز القوة والتصميم في اللحظات المفصلية من الأحداث.