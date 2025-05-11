ابنة أصالة تكشف مفاجأة صادمة عن والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم” الذي تقدّمه الإعلامية سارة دندراوي عبر شاشة قناة “العربية”، كشفت خبيرة التجميل شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها لصدمة نفسية قوية إثر وفاة الإعلامي صبحي عطري، أحد أصدقائها المقربين.

وأوضحت شام أن والدتها تأثرت بشدة بالخبر، لدرجة أنها أصيبت بتشنج عضلي في وجهها وظلت تبكي لأكثر من يومين، مشيرة إلى أن الراحل كان من المقرّبين لأصالة، وكان من المفترض أن يحضر حفلها في ألمانيا. وقالت: “والدتي نفسيتها تعبت وحصل لها تشنج في وشها لما سمعت خبر وفاة الإعلامي صبحي عطري، وظلت تبكي ليومين أو أكثر، وقلقت عليها، ولغاية دلوقتي الموضوع مأثر فيها”.

وفي سياق متصل، علّقت شام الذهبي على التغيّرات التي ظهرت على ملامح والدتها في الآونة الأخيرة، والتي أثارت الجدل بين الجمهور، حيث بدت أصغر سنًا في العديد من إطلالاتها الأخيرة، مشيرة إلى أن أصالة خضعت لبعض الإجراءات التجميلية في السنوات الماضية، لكنها تتعامل مع الموضوع بعفوية وشفافية.

وقالت شام: “أصالة متصالحة مع نفسها وعفوية، وإحنا لما بنعمل حاجة بنوضح وبنقول، زي ما أنا قلت قبل كده إني عملت عمليتين تجميل، وإحنا مش بنخبي حاجة. ولو أصالة عملت حاجة وما استفادتش منها، بتقول، ولو حاجة سببت لها أعراض جانبية ما بنتكلمش عنها”.