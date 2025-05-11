توم كروز وآنا دي آرماس في نزهة رومانسية بلندن.. والأنظار على علاقتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار ظهور النجم العالمي توم كروز برفقة الممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي آرماس تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم رصدهما خلال نزهة خاصة في إحدى الحدائق بلندن الأسبوع الماضي، وذلك تزامناً مع احتفال آنا بعيد ميلادها السابع والثلاثين.

ووثّق مقطع فيديو نُشر على منصة “تيك توك” لحظات من خروجهما معًا، حيث بدا الثنائي في أجواء رومانسية وهادئة، وسط حراسة أمنية مشددة رافقت آنا طوال الوقت.

وظهرت آنا دي آرماس بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية قميصاً وردياً وبنطال جينز، وحملت حقيبة فاخرة من دار Louis Vuitton، فيما بدت مرتاحة إلى جانب توم كروز، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين تداولوا الفيديو بشكل كبير.

ورغم أن الثنائي لم يعلنا رسمياً عن علاقتهما حتى الآن، إلا أن هذه الإطلالة العلنية أضافت المزيد من الجدل والتكهنات حول ارتباطهما العاطفي، خاصة بعد تكرار ظهورهما مؤخراً في مناسبات خاصة بعيداً عن الأضواء الرسمية.