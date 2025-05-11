فيفي عبده تردّ على شائعات وفاتها وتكشف: زرت طبيباً نفسياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة المصرية فيفي عبده ضيفةً على الإعلامية ياسمين عز في حلقة جديدة من برنامج “كلام الناس” عبر شاشة MBC مصر، حيث أدلت بعدد من التصريحات التي أثارت تفاعلاً واسعاً، وتحدثت فيها بصراحة عن مواقفها من السوشيال ميديا، الشائعات التي تطالها بشأن وفاتها، تجربتها مع طبيب نفسي، والمواقف التي تعرضت فيها للنصب خلال محاولاتها تقديم المساعدة.

فيفي عبده فتحت حديثها بالقول: “الصفحات على السوشيال ميديا بتموتني كل يوم، وفيه ناس بتكتب حاجات غريبة، وأنا بقرأ عزائي كل يوم”. وأوضحت: “الدنيا اتغيرت وبقى فيه جشع، ومن قبل ما اللي يموت يدفن بيتخانقوا على الورق”.

كما روت تجربة شخصية تعرّضت فيها للاحتيال باسم المساعدات، فقالت: “واحد بعتلي من فترة إن رجله محروقة ومبتورة علشان أساعده، وفعلاً حولت له فلوس على محفظة الكاش، وبعدها بفترة رجع بعتلي نفس الكلام! نفسي الواحد يتأكد قبل ما يعمل الخير إن الشخص يستاهل”.

وعن الجانب النفسي، كشفت فيفي عبده أنها مرت بفترة صعبة دفعتها لزيارة طبيب نفسي، مشيرة إلى أن مشاهد الحرب في فلسطين أثرت بها بشدة، وقالت: “روحت لدكاترة نفسيين بسبب فلسطين، والدكتور قالي متفتحيش التلفزيون”. وتابعت: “أنا لسة عندي كتير وعايزة أعيش وأتبسط، ومش عايزة حد يكلمني لا عن المرض ولا عن السياسة”.

كما استحضرت فيفي ذكرى الفنان الراحل محمود عبد العزيز قائلة: “فكرت فيه، ولما شفت إنه توفى من 9 سنين قولت يا نهار أبيض، كنت فاكرة من سنتين تلاتة.. العمر بيجري”.

وفي سياق آخر، علّقت على مسألة المال والزواج بقولها: “الفلوس بتعمل مشاكل جامدة أوي، فلازم الواحد يصرفها ومايسيبش حاجة”، مضيفة: “الزواج إشهار، بوسي زوجته قدام ربنا والناس كلها، مش لازم ورق علشان يثبت”.