عمرو يوسف يعلّق على انسحاب منة شلبي من فيلمه.. ولا يخشى المقارنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان عمرو يوسف اهتمام الصحافة بتصريحاته الأخيرة حول الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان: أحمد وملك”، وذلك خلال حضوره حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ73، حيث رفض الإفصاح عن تفاصيل اعتذار النجمة منة شلبي عن المشاركة في بطولة العمل.

وردّ عمرو يوسف على سؤال من الصحافيين حول أسباب انسحاب منة شلبي مكتفياً بالقول: “منة بالفعل اعتذرت عن الفيلم، وده كل اللي أقدر أقوله”، مضيفاً: “مش خايف من المقارنة، وإن شاء الله الجزء الثاني يعجب الناس، والجزء الأول يبقى أحسن من الثاني”.

ويُعد فيلم “السلم والثعبان: أحمد وملك” امتداداً للجزء الأول الذي عُرض عام 2001 من بطولة هاني سلامة وحلا شيحة، والذي حصد حينها نجاحاً كبيراً، ويعود في نسخته الجديدة برؤية مختلفة تحمل توقيع المخرج طارق العريان، ومن تأليف أحمد حسني.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني نخبة من النجوم إلى جانب عمرو يوسف، منهم: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، وآية سليم، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف. وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي يستكمل مسار العلاقة بين بطلي العمل “أحمد” و”ملك”، بقالب درامي معاصر يعكس تطورات الحب والصراعات الشخصية.