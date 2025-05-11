تيفاني ترامب تنتظر طفلها الأوّل.. صور عائلية دافئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والممثلة السابقة مارلا مابلز، لاستقبال مولودها الأول وسط أجواء مفعمة بالفرح والترقب، حيث شاركت متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة توثق مراحل حملها في أول تجربة أمومة لها.

وظهرت تيفاني، البالغة من العمر 31 عاماً، بإطلالة كاجوال أنيقة في جلسة تصوير عائلية مميزة، ارتدت فيها بلوزة بيضاء وسروال جينز أزرق مع حذاء لوفر أبيض وجاكيت فروي أزرق، وبدت مبتسمة بشعرها الأشقر المموج ومكياجها الناعم. وانضم إليها في الصور زوجها رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس، حيث عبّرا عن سعادتهما الكبيرة بقرب ولادة طفلهما الأول.

وعلّقت تيفاني على المنشور بعبارة: “بيبي بولس في الطريق”, في إشارة لطيفة إلى الاسم العائلي الذي سيحمله المولود المنتظر. وكانت تيفاني قد تزوجت من بولس في عام 2022، في حفل أقيم بمقر عائلة ترامب في فلوريدا.

كما شاركت مارلا مابلز، والدة تيفاني، في جلسة التصوير، وظهرت بفستان متناسق مع ابنتها، حيث نشرت رسالة مؤثرة على حسابها الرسمي قالت فيها: “قلبي ممتلئ… أشاهد طفلتي الصغيرة وهي تقترب من أن تصبح أمّاً بنفسها”، في لحظة عائلية حميمة جمعت بين مشاعر الأمومة والحنين إلى الماضي.

يُذكر أن تيفاني عُرفت بنمط حياة أكثر خصوصية مقارنة بإخوتها، إلا أنها بدأت مؤخراً بمشاركة تفاصيل من حياتها العائلية مع جمهورها، خصوصاً بعد دخولها مرحلة جديدة كأم شابة.