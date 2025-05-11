ورد الخال تفتح قلبها بعد غياب: “موهبتي عم تنطمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الممثلة اللبنانية ورد الخال تفاعلاً واسعاً بعد نشرها منشوراً مؤثراً عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، تحدّثت فيه بصراحة عن الغياب الطويل الذي فرضته عليها الظروف الفنية في لبنان، مشيرة إلى مرور عامين ونصف من الابتعاد القسري عن العمل، رغم شغفها المستمر بمهنتها.

ورد الخال أرفقت صورة جديدة لها بتعليق قالت فيه: “صاروا سنتين ونصف.. نعم عم عدّهن.. بأسف إنو موهبتي عم تنطمر بهالجغرافيا وبهالتاريخ. سنتين ونصف وكل ما شوف حدا بيسألني: وينك؟”.

وتابعت: “وين بدي كون غير بوطني وبلدي؟ أنا هون وبعدني هون، متل كتار أو قلال بعدهن شغوفين بمهنتهن اللي عم تقتلهن كل يوم”.

وختمت منشورها بعبارة حملت الكثير من الحزن والألم قائلة: “سنتين ونصف.. ومع حلاوة كل نجاح، مرارة على سنين من عمري!”.

كلمات ورد الخال لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين أعربوا عن تعاطفهم معها ودعمهم الكامل لمسيرتها، في وقتٍ تتراجع فيه فرص العمل الفني داخل لبنان، ما يدفع بالكثير من النجوم إلى التعبير عن خيباتهم وآمالهم في العودة إلى ساحة فنية أكثر عدلاً واستقراراً.