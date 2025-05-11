شكرا لقرائتكم خبر عن 2025 تعيد ياسمين عبد العزيز ومصطفى شعبان وهاني سلامة إلى السينما بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد السينما المصرية خلال الوقت الحالي نشاطًا ورواجًا ملحوظًا، سواء من خلال الأفلام المعروضة حاليًا والإيرادات القوية التي حصلت عليها تلك الأفلام أو المتزامن عرضها خلال موسم عيد الأضحى لكبار الفنانين أمثال كريم عبد العزيز وتامر حسني، إلا أن رواج السينما لم يتوقف عند ذلك الحد فقط، إنما شهد عام 2025 أيضًا عودة قوية لأبطال غائبين عن المشهد السينمائي منذ عدة أعوام، بعد تعاقد عدد آخر من النجوم على أفلام جديدة، من المقرر التحضير لها خلال الفترة المقبلة.

ياسمين عبد العزيز

وتعود النجمة ياسمين عبد العزيز إلى السينما من خلال فيلم "زوجة رجل مش مهم"، بمشاركة أكرم حسني وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وذلك بعد غيابها 7 سنوات، منذ تقديمها آخر أفلامها "الأبلة طمطم"، عام 2018.

مصطفى شعبان

بينما تعاقد مصطفى شعبان مؤخرا على فيلم جديد يحمل عنوان "مملكة"، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، يكسر من خلاله غياب 15 عاما عن السينما، وتحديدا منذ عام 2010، حينما قدم فيلم "الوتر" مع المخرج مجدى الهوارى، وشارك في بطولته أيضا غادة عادل، أحمد السعدني، وأروى جودة، وجسد شعبان خلال أحداثه شخصية رائد شرطة يُدعى محمد سليم، يتولى التحقيق في قتل موزع موسيقي شاب حيث يتم اتهام شقيقتين فى القضية.

هاني سلامة

أما النجم هاني سلامة، فيعود مجددا إلى لسينما بفيلمه الجديد "الحارس"، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج ياسر سامى، بعد غياب دام 13 عاما، منذ قدم فيلم "واحد صحيح" عام 2011، وشارك في بطولته رانيا يوسف، كندة علوش، عمرو يوسف، بسمة، ياسمين رئيس، رجاء الجداوى، زكى فطين عبد الوهاب، حنان سليمان، مى فخرى، ياسمين كساب، أحلام الجريتلى، عمرو صالح، فراس سعيد وضيف الشرف محمود حميدة والفيلم كتبه تامر حبيب وإخرجه هادى الباجورى.