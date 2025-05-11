عمرو عبد الجليل ينضم لفيلم مصطفى شعبان الجديد.. وهذا موعد التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 10:19 صباحاً - يعود الفنان مصطفى شعبان، إلى شاشة السينما أخيراً بعد غياب دام نحو 15 عاماً، منذ فيلم "الوتر" الذي عُرض عام 2010؛ حيث تعاقد على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "مملكة"، والذي يتعاون فيه مع الفنانة هيفاء وهبي، وكذلك محمد أنور.

موعد تصوير فيلم مصطفى شعبان الجديد

أبطال وصُنّاع فيلم "مملكة"

مصطفى شعبان يعتذر عن "المشروع X"

وبدوره، أوضح المنتج وائل علي، لـ"الخليج 365"، أنّ فيلم "مملكة"، لازال في مرحلة التعاقدات وتسكين باقي الأدوار؛ إذ هناك فنانون سيُجرى التعاقد معهم خلال الأيام القليلة المُقبلة، فيما انضم مؤخراً الفنان، لمُشاركة مصطفى شعبان، لافتاً إلى أنه من المُقرر بدء التصوير بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025.فيلم "مملكة" بطولة، هيفاء وهبي، محمد أنور،وآخرين، والعمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج وائل علي ومحمد عبد الحميد، وينتمي إلى أفلام الأكش الكوميدي.يُذكر أنّ الفناناعتذر عن عدم المشاركة في فيلم "المشروع X" مع الفنان كريم عبد العزيز وياسمين صبري؛ ليأتي بدلاً منه الفنان إياد نصار، والعمل تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

كما يُذكر أنّ آخر أفلام مصطفى شعبان، هو "الوتر" عام 2010، مع المخرج مجدي الهواري الذي شارك في بطولته: غادة عادل، أحمد السعدني، وأروى جودة، وجسد شعبان خلال أحداثه شخصية رائد شرطة يُدعى محمد سليم، يتولى التحقيق في قتل موزع موسيقي شاب؛ حيث يتم اتهام شقيقتين في القضية.

مصطفى شعبان يتألق في رمضان 2025

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هيفاء وهبي تترقب طرح فيلم "ولاد المحظوظة"

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فيما شاركفي موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "حكيم باشا"، الذي سجل أولى تجاربه في الدراما الصعيدية، وشارك في البطولة كلّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.أما، فانتهت منذ فترة من تصوير فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف. والفيلم يشارك في بطولته: بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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