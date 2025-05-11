إتصال دفع نعومي جود لإطلاق النار على زوجها .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت نعومي جود النار على زوجها لاري ستريكلاند بعد اكتشاف خيانة زوجته.



أكد ستريكلاند، البالغ من العمر 79 عامًا، الحادثة في سلسلة الأفلام الوثائقية "عائلة جود: الحقيقة تُقال" على قناة لايف تايم، والتي بدأت بثها يوم السبت.

توفيت المغنية الراحلة - التي كانت جزءًا من الثنائي الحائز على جائزة جرامي The Judds مع ابنتها Wynonna - بشكل مأساوي منتحرة في عام 2022 عن عمر يناهز 76 عامًا.

خلال الحلقة الثانية من المسلسل الوثائقي، طُرح موضوع زواجهما. التقت نعومي بلاري لأول مرة عام ١٩٧٩، وتزوجا بعد ١٠ سنوات. وظلّ الزوجان متزوجين حتى وفاتها.

في مذكرات النجمة "الحب يبني جسرًا" الصادرة عام 1993، تذكرت جود عندما اتصلت امرأة بمنزلهما لتقول إنها "تُحبّ وتفتقد" ستريكلاند، فقامت المغنية بتمزيق صورهما معًا، وألقت بممتلكات زوجها في فناء منزلهما،وفي فيلم تلفزيوني مُقتبس من الكتاب، ظهر مشهدٌ لنعومي وهي تُطلق النار على ستريكلاند وهي تتهمه بخيانتها.

وأكد لاري في حلقة يوم السبت: "حسنًا، لقد حدث بالفعل، هذا كل ما يُمكنني قوله. هذا كل ما سأقوله. لقد حدث بالفعل".