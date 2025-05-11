شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح نادر.. توم كروز يشيد بـ نيكول كيدمان وجاك نيكلسون ومارلون براندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمي توم كروز، لأول مرة عن شخصية النجمة العالمية نيكول كيدمان التي جسدتها في الفيلم الذي جمعهم سوياً Eyes Wide Shut عام 1990 وظهرت فيها بشخصية زوجته أنداك، قائلاً "بلا شك ممثلة رائعة".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، التي نقلت فيه تصريحات كروز وإشادته بعظماء السينما مثل جاك نيكلسون ومارلون براندو، وأدلى الممثل باعتراف علني نادر بقدرات كيدمان التمثيلية في عدد مايو من مجلة "سايت آند ساوند"، وهي مجلة سينمائية يصدرها معهد الفيلم البريطاني، الذي سيكرم فيلمه القادم يوم الاثنين وسيمنحه زمالة المعهد المرموقة.

وينضم إلى صفوف زملاء معهد الفيلم البريطاني، بمن فيهم عمالقة من عيار ديفيد لين، وبيتي ديفيس، وأكيرا كوروساوا، وأورسون ويلز، وثيلما شونماكر، وديريك جارمان، ومارتن سكورسيزي، وساتياجيت راي، وباربرا بروكلي، ومايكل جي ويلسون، وسبايك لي، وكريستوفر نولان.

كما سيناقش الممثل مسيرته المهنية في حوار خاص في مجمع سينما معهد الفيلم البريطاني في ساوث بانك بلندن، وتشهد حركة الرحلات البحرية نشاطًا مكثفًا قبل العرض الأول عالميًا يوم الأربعاء 14 مايو، في مهرجان كان السينمائي لفيلم " Mission: Impossible – The Final Reckoning"، وهو الجزء الأخير على الأرجح من سلسلة أفلام باراماونت " Mission: Impossible" التي بدأت قبل ثلاثة عقود بفيلم للمخرج برايان دي بالما الذي صدر عام 1996.

وقال كروز في تصريحاته :"كانت تجربة رائعة، كنت متحمسًا جدًا للقيام بها، كنت أعرف أفلام ستانلي جيدًا، وقد تعرفت عليه من خلال سيدني بولاك، واتصل ستانلي بسيدني لأنه أرادني أن أصنع فيلمًا، أرسل لي فاكسًا، وسافرتُ إلى منزله وهبطتُ في فناء منزله الخلفي، وقرأتُ السيناريو في اليوم السابق، وقضينا اليوم نتحدث عنه، وكنت أعرف جميع أفلامه، وتحدثتُ مع سكورسيزي عنه وعن سيدني بولاك، لذا كنت أعرف ما يفعله وكيف يعمل، ثم بدأنا بالتعارف، وعندما كنا نفعل ذلك، اقترحتُ على نيكول أن تلعب دور أليس، لأنها ممثلة رائعة بلا شك".

ويتابع كروز: "كنت أعرف أن التصوير سيكون طويلًا، قال لي: 'لا، لا، لا، سننتهي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، فقلتُ: ستانلي، اسمع، أنا هنا من أجلك، ومهما كلف الأمر، سنفعل هذا، وجدتُ الفيلم شيقًا للغاية، وأردت خوض هذه التجربة، وعندما أبدأ بصناعة فيلم، أُجري تحقيقًا مُفصّلًا وأُخصص وقتًا طويلًا مع فريق العمل قبل الالتزام، لأفهم احتياجاتهم ورغباتهم، وليفهموا هم أيضًا كيف يُمكننا العمل معًا لنُبدع شيئًا مميزًا حقًا"، وأضاف كروز :""كانت تجربة فريدة من نوعها، لم يكن فريق العمل كبيرًا، وصلنا في الصيف، وبدأنا للتو في اختبار السيناريو، كان السيناريو مُجرّد فكرة، كنا نُعيد كتابة المشاهد وتصويرها باستمرار لنُحدّد طابع الفيلم."