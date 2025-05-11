شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الإعلامي محمد مصطفى شردي مساء اليوم عزاء زوجته سالي عصام، التي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراعها مع المرض، وذلك بعد صلاة المغرب بالقاعة الرئيسية من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن محمد مصطفى شردي أعلن عبر حسابه على "فيسبوك"، وفاة زوجته، كما نعاها قائلا: "ورحلت زوجتي الغالية، اسألكم الدعاء لها فلقد عانت كثيرًا في مرضها".

وشيعت جنازة الراحلة بعد صلاة ظهر أمس من مسجد الشرطة، بحضور عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى د. محمد رضا حبيب رئيس تحرير برنامج الحياة اليوم، والفنان أيمن عزب، وحسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، محمد عبد العليم داوود رئيس حزب العدل، الإعلامي عمرو الكحكى، ودفن جثمانها بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

سالي عصام زوجة محمد شردي عانت خلال الفترة الماضية من المرض، كما طالب جمهوره بتكثيف الدعاء لها، وتحديدا بعد دخولها إلى أحد المستشفيات مطلع رمضان الماضي.