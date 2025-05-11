أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عودته لـ هنا الزاهد

ميرنا وليد - بيروت - خرج الممثل المصري أحمد فهمي عن صمته بعد أن كان قد شارك متابعيه ، مقطع فيديو له من فيلم "مستر إكس" الذي جمعه بطليقته هنا الزاهد، ما أحدث جدلا واسعا حول عودتهما لبعضهما بعد نحو عامين على انفصالهما، ويقوم بحذفه بعدها، ليحسم الجدل الحاصل، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلق فهمي قائلاً :"للتوضيحالبوست اللي نزل على صفحتي وأتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي موضوع بسيط و مش مقصود، “أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره، كل الإحترام لكل زملائي وبالتوفيق للجميع".