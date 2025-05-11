شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل "Suits LA" على منصة NBC بعد موسم واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشرته صحيفة فاريتي، عن أن منصة NBC قرر إلغاء مسلسل "Suits LA" بعد موسم واحد فقط.

وبدأ عرض مسلسل "Suits" الموسع على NBC في فبراير الماضي، ويضم طاقم العمل ستيفن أميل، وليكس سكوت ديفيس، وجوش ماكديرميت، وبرايان جرينبرج، وقد شارك في العرض عدد من أعضاء طاقم "Suits" الأصليين، منهم جابرييل ماشت، وريك هوفمان، وديفيد كوستابيل.

وحقق المسلسل ضجة كبيرة قبل عرضه الأول، نظرًا لنجاحه المذهل على منصة البث عبر نتفليكس، إلا أن "Suits LA" لم يرقَ إلى مستوى هذه الضجة، حيث لم يحقق سوى انخفاض طفيف في نسب المشاهدة، وتلقى مراجعات سلبية في معظمها عند عرضه الأول.

وعلى سياق آخر، كشفت منصة نتفليكس عن البوستر الرسمى للموسم الثالث من سلسلة Squid Games، وذلك قبل طرح حلقات العمل فى 27 يونيو المقبل.

كما أعلن هوانج دونج هيوك، مخرج ومبدع المسلسل الكوري الناجح Squid Game على منصة نتفليكس ، عن الموسم الثالث والأخير من المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".