شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفلاً في أوبرا دبي 16 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا في أوبرا دبي بدولة الإمارات يوم 16 مايو الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

ومن المتوقع أن يُقدّم تامر عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أنجح أغانيه الرومانسية، إلى جانب مجموعة من أغاني ألبومه الأخير "ياه"، الذي حقق رواجًا كبيرًا منذ طرحه، ويضم الألبوم 12 أغنية منها: "ياه"، "الله يحنن"، "حبك رزق"، "دراما"، و"مش بعرف أنام"

وتألق النجم تامر عاشور مؤخرًا من خلال حفل في الشيخ زايد من تنظم شركة "تذكرتي" في إطار جهودها المستمرة لتنشيط الحركة الفنية، وتقديم عروض ترفيهية راقية بمستوى عالمي في مختلف المحافظات المصرية، وذلك ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الثقافي.

وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.