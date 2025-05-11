ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا شاملا بشأن أزمة بوسي شلبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 07:23 صباحاً - أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا شاملا، لتوضيح أسباب النزاع مع الإعلامية بوسي شلبي، أكدوا فيه أنها التي لجأت إلى القضاء، ووجهت اتهامات لهم ولوالدهم بالغش والتدليس، وكان لزاما عليهم الرد قانونا، وكشف الحقيقة أمام المجتمع دفاعا عن سمعتهم وسمعة الفنان الراحل.

وأكد البيان الصادر عن المكتب القانوني لورثة الفنان الراحل، أن الفنان محمود عبد العزيز قد رحل عن عالمنا بتاريخ 12/11/2016، وفي 8/3/2017 تم استخراج ضبط وإشهاد إعلام وراثة، وانحصر إرثه في أبنائه، وهما محمد وكريم محمود عبد العزيز، دون وجود أي وريث آخر أو مستحق لوصية.

بوسي شلبي صمتت سبع سنوات بعد وفاة محمود عبد العزيز

وعلى مدار سبع سنوات، لم يظهر أو يوجد أي نزاع بين أبناء المرحوم والسيدة بوسي شلبي، ولم تصدر عنها أي مطالبات أو منازعات، فكيف -وإن كانت زوجته- تصمت لمدة سبع سنوات عن حقها في الميراث؟

وفي 6/9/2023، فوجئ أبناء الراحل بقيام السيدة بوسي شلبي برفع دعوى (إثبات رجعة) ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم محمود عبد العزيز، بشأن واقعة الطلاق التي وقعت في 28/8/1998، أي بعد مرور 25 عامًا على الواقعة، وبعد وفاة المرحوم بـ7 سنوات.

المحكمة رفضت الأوراق التي عرضتها بوسي شلبي

وقد تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ومكّنت المحكمة المدعية من إثبات دعواها بكافة طرق الإثبات، واستمعَت إلى شهود من طرفي الدعوى. وقد شهد أمام المحكمة مساعد المأذون الذي حرّر إشهاد الطلاق، وذكر أنه حين ذهب إلى مسكن السيدة بوسي شلبي رفضت الاستلام وقامت بطرده. كما تقدمت السيدة بوسي شلبي بكافة الأوراق التي عُرضت على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي (بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، تأشيرات السفر، العديد من الأخبار الصحفية والإعلامية، وبعض المقاطع المصورة).

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 30/11/2023 برفض الدعوى، وعدم ثبوت الرجعة وفقًا لكافة المستندات المقدمة.

وفي 15/1/2024، طعنت السيدة بوسي شلبي على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي بـ6 أكتوبر. وتداول الاستئناف بالجلسات، وقدّمت مرة أخرى كافة الأوراق السابق بيانها. وفي جلسة 29/4/2024، قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، وعدم ثبوت الرجعة، وفقًا لكافة المستندات.

بوسي شلبي اتهمت المأذون بتزوير توقيع محمود عبد العزيز

وفي بداية مايو 2024، قامت السيدة بوسي شلبي بتقديم بلاغ إلى السيد رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، تتهم فيه المأذون الذي حرّر قسيمة الطلاق بتزوير توقيع المرحوم محمود عبد العزيز على إشهاد الطلاق. وقد أُحيل هذا البلاغ إلى نيابة المنشية للاختصاص، وقُيد برقم 59 لسنة 2025 إداري المنشية - محافظة الإسكندرية.

باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الواقعة، واتخذت كافة أوجه الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الاتهام الخطير، حيث أمرت باستخراج أصل وثيقة الطلاق من أرشيف المحكمة، وإرسالها إلى الجهات الفنية المختصة لفحصها ومضاهاة توقيع الفنان الراحل عليها مع بعض المستندات الرسمية التي تحمل توقيعه، ومنها على سبيل المثال وثيقة زواجه من السيدة بوسي شلبي.

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق، أمرت بحفظ الأوراق بتاريخ 1/5/2025، لعدم وجود شبهة جنائية، ولثبوت تطابق توقيع الفنان محمود عبد العزيز على إشهاد الطلاق مع توقيعاته على أوراق المضاهاة.

وفي أثناء ذلك، كانت السيدة بوسي شلبي قد تقدمت إلى محكمة استئناف 6 أكتوبر بالتماس إعادة نظر الحكم الاستئنافي، استنادًا إلى القول بأن الفنان الراحل ومن خلفه أبناؤه قد أدخلوا عليها الغش والتدليس. وقد نظرت المحكمة الموقرة هذا الالتماس، وقضت بجلسة 26/2/2025 برفضه.

وفي أعقاب صدور هذا الحكم، أصدرت السيدة بوسي شلبي بيانًا صحفيًا، يمثّلها فيه مكتبها القانوني، ادعت فيه أن هناك من يحاول تزوير بعض الأوراق للاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها المرحوم، بما يشير بأصابع الاتهام إلى ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز أمام الرأي العام.

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ورثة محمود عبد العزيز: آثرنا الصمت

وعلى الرغم من كافة الأحداث السابق سردها، والتي استمرت قرابة عامين، فقد فضّل أبناء المرحوم الصمت، وعدم الخروج بأي تعليقات سواء مسموعة أو مكتوبة، مع تحمّلهم كافة الآثار النفسية لما يصدر عن السيدة بوسي شلبي من إجراءات قانونية وإعلامية وتصريحات، إن ثبتت صحتها، فإنها تسيء إلى سمعة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ومن خلفه أبناؤه.

وبناءً على ما تقدم، وعلى البيان الصادر عن السيدة بوسي شلبي في فبراير 2025، والذي تسبب في توجيه أصابع الاتهام -بشكل غير مباشر- أمام الرأي العام إلى أبنائه، فقد اضطروا للرد علنًا ببيان صادر عنهم في 7/5/2025، يتضمن حقائق وثوابت قانونية، مؤيدة بالمستندات الرسمية، وذلك لتبرئة والدهم أولًا، ثم أنفسهم أمام الرأي العام من الاتهام بالغش والتزوير والتلاعب.

وإذ نعلن احترامنا وتقديرنا للجميع، فإننا نؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من تسول له نفسه الخوض في سيرة المرحوم الفنان محمود عبد العزيز، رحمه الله، ويحتفظ أبناؤه بحقهم القانوني في الرد واللجوء إلى القضاء ضد كل من تطاول أو تجاوز في حق والدهم أو أشخاصهم.

بداية الخلاف

يُشار إلى أن ورثة الفنان الراحل، قد فجروا مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام الماضية، وقاموا بإبرازهم لحكم محكمة يؤكد أن مقدمة البرامج بوسي شلبي لم تكن زوجته حتى وفاته؛ بل كانت طليقته منذ عام 1998.

وجاء البيان بعد مرور أشهر من انتشار شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبدالعزيز من دون تأكيدات أسرته، وخرجت بنفسها لتنفيها ناشرة صورة بطاقتها وجواز السفر مكتوباً بهما أنها زوجة الراحل.

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