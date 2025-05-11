  بعد تصدرهما الترند.. أحمد فهمي وهنا الزاهد مشوار فني بين الشاشات والمسرح

الواد سيد الشحات وأول تعاون

تعاون إذاعي

تعاون مسرحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 07:23 صباحاً - تصدر اسماقائمةومحرك البحث الشهير "غوغل" خلال الساعات الماضية، بعد منشور مفاجيء نشره " فهمي" عبر صفحته على " فيسبوك" آحدث جدلاً واسعاً، حول حول عودة العلاقة بينه وبين زوجته السابقة هنا الزاهد، فقد تداول الجمهور مقطع فيديو رومانسي من فيلم "مستر إكس" جمع النجمين، مرفقًا بتعليق غامض ومثير كتبه فهمي، جاء فيه: "لو ده هيثبتلك إني... مفاجأة، مش كده؟"، إلا أن "فهمي" تدارك الأمر سريعاً، بعد تأكيده بأن ما نشره على صفحته خطأ غير مقصود من قبل الشركة المسؤولة عن إدارتها.وبالتزامن مع هذا الحدث، سوف نتطرق إلى اللقاءات التي جمعت "فهمي" و "هنا" على الشاشة والتي شكلت علامات فارقة، سواء خلال فترة ارتباطهما العاطفي أو بعدها، حيث جمعتهما عدة أعمال تنوعت بين الدراما والكوميديا، وفيما يلي أبرز تلك المحطاتيعتبرمسلسل "" أول تعاون رسمي بينهما بعد إعلان خطوبتهما، وقدما خلاله تناغماً واضحاً جذب الجمهور، وأظهر الكيمياء بينهما على الشاشة، إذ دارت قصته حول شاب فقير يدعى "سيد" يتزوج من فتاة غنية تدعى "ريتاج"، ويبدأ في مواجهة مواقف كوميدية مع أشخاص يطالبونه بمبلغ 6 ملايين جنيه، ليدخل في مغامرات عبر أزمنة مختلفة.هذا المسلسل حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في موسم دراما رمضان 2019، ولاسيما بين جمهور السوشيال ميديا، بعد أن تحولت مشاهد ومواقف "فهمي " و" هنا" في هذا العمل إلى " كوميكس" ساخر".ومن الشاشة إلى الإذاعة اجتمع النجمان أحمد فهمي وهنا الزاهد أمام الميكروفون من خلال عمل إذاعي بعنوان " عربي إنجليزي"، ويقدم العمل مزيجاً من الكوميديا والمواقف الطريفة، حيث دارت أحداثه في مبني واحد، حيث (أحمد) يدير مدرسة حكومية، وتدير (ليلى) مدرسة خاصة، ثم يتنازع كلاهما للانفراد بالمبنى ليوسع كل منهما مدرسته، وتحدث بينهما مفارقات كوميدية بسبب الفارق الشاسع بينهما في الشخصية والثقافة وطريقة إدارة كل منهما لمدرسته.أما التعاون الثالث بين، فجاء على خشبة المسرح من خلال مسرحية "جوازة معفرتة"، التي عُرضت بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم بيومي فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، وأوتاكا. كتب المسرحية الشاعر والكاتب أمير طعيمة، وتولى إخراجها الفنان أوتاكا، وجاءت في إطار كوميدي فانتازي يجمع بين الموسيقى والدراما. وقد لاقت المسرحية استحسانًا جماهيريًا واسعًا منذ انطلاق عروضها.

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الاحترافية في "مستر إكس"

رغم انفصالهما الرسمي قبل عرض فيلم ""، فإنهما استكملا تصوير مشاهدهما بكل احترافية، بل وقدما أداءً تلقائياً ومرحاً، لفت الأنظار إلى قدرتهما على الفصل بين الشخصي والمهني، وحقق الفيلم إيرادات جيدة، وكانت الكيمياء بينهما محور حديث الصحافة، خاصة مع نشر مشاهد منه لاحقًا ،مثل الفيديو الذي نشره فهمي مؤخرًا وأثار الجدل.وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "مستر إكس" الذي يساعد الرجال في التخلص من علاقاتهم العاطفية بطريقة سرية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرفه على فتاة تجسدها هنا الزاهد.وضم الفيلم كوكبة كبيرة من النجوم، منهم بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، أمير شاهين وآخرين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»