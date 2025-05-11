منشور غامض وفيديو قديم..أحمد فهمي يكشف حقيقة عودته لـ هنا الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 07:23 صباحاً - تصدر اسم الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب مقطع فيديو نشره "فهمي" عبر صفحته على "فيسبوك من احدى مشاهد فيلم " مستر إكس"، والذي جمعه بزوجته السابقة هنا الزاهد والتي شاركته بطولة هذا العمل.

فيلم " مستر إكس" عرض عام 2023 ، وتصدر بطولة العمل هنا الزاهد وأحمد فهمي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "مستر إكس" الذي يساعد الرجال في التخلص من علاقاتهم العاطفية بطريقة سرية، قبل أن تنقلب حياته رأساً على عقب بعد تعرفه على فتاة تجسد دورها هنا الزاهد.

تعليق مثير

ولم يكتفي أحمد فهمي بنشره لهذا المقطع، إلا أنه قرر أن يرفق به تعليق مثير فتح باب التكهنات بعودته مجدداً لـ هنا الزاهد، وجاء نص ما كتبه كا التالي .." لو ده هيثبتلك إني... مفاجأة، مش كده؟.

لتنهال المياركات على الثنائي من قبل محبيهم وجمهورهم بمجموعة من التعليقات والتي تمنوا من خلالها حياة سعيدة لهم بعد عودتهما مجدداً.

رد حاسم

إلا أن الفنان أحمد فهمي ، تدرك الأمر سريعاً، عقب تأكيده بأن الفيديو الذي تم نشره على صفحته، كان خطأ غير مقصود من قبل المسؤولين على إدارتها .

وشدد " فهمي"، من خلال منشور له عبر صفحته على " فيسبوك" على أنه شخص إذا أراد أن يقول شيء، سيفصح عنه بكل وضوح وبطريقة مباشرة، دون التلميح لما يريد الإعلان عنه

وجاء نص ما كتبه " فهمي" كا التالي.." للتوضيح: البوست اللي نزل على صفحتي و أتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي... موضوع بسيط و مش مقصود، “أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره، كل الأحترام لكل زملائي و بالتوفيق للجميع.



أحمد فهمي ينتظر طرح فيلمه " أحمد وأحمد"

على جانب آخر ينتظر النجم أحمد فهمي طرح فيلمه الجديد " أحمد وأحمد" بدور السينما، حيث يقف "فهمي" لأول مرة أمام الفنان أحمد السقا خلال هذا العمل وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف حيث ظهر كل واحد منهما ضيف شرف أكثر من مرة في أعمال الآخر.

ويشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويجسد السقا دور خال فهمي خلال أحداث الفيلم.

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نشاط سينمائي لـ هنا الزاهد

على جانبٍ آخر، تنتظر النجمة هنا الزاهد عرض فيلم "ري ستارت" مع الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه قريباً في دور السينما ، وتدور أحداث فيلم العمل حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما؛ يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية؛ بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

واستمراراً لنشاط هنا الزاهد السينمائي، انضمت مؤخراً إلى أسرة فيلم Seven Dogs أمام الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز والذي يتم تصويره في أستديوهات الحصن بالرياض بميزانية تتخطى 40 مليون جنيه، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ "رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية" وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما bad boys 3.

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