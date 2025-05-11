3 أحداث أثرت بـ فؤاد المهندس قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - كان الممثل المصري فؤاد المهندس صاحب مواهب متعددة، وأثبت مكانته بين عمالقة الفن المصري، في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة.
تتلمذ في مدرسة نجيب الريحاني، وعرف معه معنى الكوميديا الراقية، وكان خير معلم لمشاهير السينما والمسرح ونجح في جذب كل الأجيال، من خلال أعماله الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى تقديمه أشهر ثنائية فنية مع الفنانة الراحلة شويكار.
عانى الممثل فؤاد المهندس قبل وفاته من أحداث مؤلمة أثرت به الى حد كبير، منها وفاة الممثلين عبد المنعم مدبولي وسناء يونس، والحريق الذي حصل في منزله، والذي قضى على إرث واسع من الأفلام والمسرحيات والأعمال الإذاعية والأغاني المرتبطة بالأطفال والمناسبات المختلفة، وكان لزوالها أثراً نفسياً كبيراً عليه حتى وفاته.
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