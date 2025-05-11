جينيفر لوبيز وعدت أولادها بهذا الأمر بعد طلاقها

ميرنا وليد - بيروت - أفادت جينيفر لوبيز خلال متابعة إجراءات الطلاق من بن أفليك أنها فاتحت أولادها التوأم إيمي وماكس عما يجري بينها وبين زوجها أن الوضع صعب ومؤلم وقطعت وعداً لهما أن الظروف صعبة لكنهم سيدركون أنها ستتخطى الأزمة وستكون أقوى وأفضل.

وعدتهم ووفت بوعدها. وهي الآن تعيش بسلام. وأكدت أنها عانت كثيراً بعد طلاقها وقامت بمراجعة ذاتية تضمنت التأمل والصلاة لأنها أرادت ترميم علاقتها مع الرب وتقوية وحدة العائلة.

وأكدت لوبيز أنها إكتسبت الدروس وتعرفت الى ذاتها بالعمق وختمت قائلة " الجميع يرتكب أخطاء".

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