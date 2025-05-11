كيت ميدلتون تطل بأسلوب الأميرة ديانا

ميرنا وليد - بيروت - كيت ميدلتون ليست غريبة على تكرار إطلالاتها أو ارتداء قطع مميزة، وقد تجلّت هذه البراعة المميزة مجددًا هذا الأسبوع عندما انضمت الأميرة إلى عائلتها في دير وستمنستر يوم الخميس الماضي لحضور مراسم تذكارية بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، الذي أُقيم تكريمًا لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.



ولهذه المناسبة، تألقت بفستان منقط مألوف من تصميم أليساندرا ريتش، يتميز بأكمام طويلة مكشكشة، وأكتاف مستوحاة من الثمانينيات، وياقة عالية. سبق أن ارتدت هذا الفستان في مراسم وسام الرباط عام 2023، مع قبعة صغيرة سوداء وبيضاء وحذاء بكعب عالٍ بنفس اللون.

هذه المرة، نسقت فستانها القصير مع قبعة جولييت بوتيريل سوداء، وحقيبة بلون البيج، وحذاء ستيليتو متناسق من رالف لورين، وكان من أبرز الإكسسوارات التي برزت في كلتا المرتين "أقراط كولينجوود" المتدلية المرصعة باللؤلؤ، والتي كانت تُلبسها كثيرًا، والتي كانت في السابق ملكًا للأميرة الراحلة ديانا.

من ناحية أخرى لطالما إرتدت الراحلة ديانا اللآلئ كثيرًا، بما في ذلك في حفل فانيتي فير عام 1994 مع فستانها الشهير "الانتقام". ومع ذلك، كانت إحدى الإطلالات اللافتة للنظر هي إطلالتها في سباق رويال أسكوت عام 1988، حيث ارتدت أميرة الشعب فستانًا أبيض منقّطًا، مع قبعة متناسقة، تمامًا مثل إطلالة ميدلتون عام 2023.