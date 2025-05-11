من هي العارضة التي أبعدت أبناء ديفيد بيكهام عن بعضهم البعض؟

ميرنا وليد - بيروت - كيم تيرنبول حبيبة روميو بيكهام هي عارضة أزياء ومنسقة أغاني. وهي تمزج بين موسيقى الهيب هوب والأمابيانو والموسيقى الإلكترونية، قدمت عروضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا. كما قامت بعرض أزياء لعلامات تجارية مثل إليسي وفندي وتومي هيلفيغر وريميل لندن ومارك جاكوبس. منذ بداية مواعدتها لروميو بيكهام أصبحت كيم موجودة بشكل دائم في مناسبات عائلة بيكهام وأعياد الميلاد ودعمت فيكتوريا في أسبوع الموضة في باريس. تبلغ كيم 24 عاماً، وهي تتخطى حبيبها روميو بعامين. يذكر أن كيم واعدت روكو ريتشي - ابن مادونا وجاي ريتشي عام 2016.

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