شكرا لقرائتكم خبر عن 202 مليون دولار خسائر شركة AMC في أفلامها السينمائي خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن خسائر ضخمة لاحقت شركات الإنتاج السينمائية في أمريكا بعد انتهاء الربع السنوي الأول هذا العام، وجاء نصيب الأسد من الخسائر لشركة AMC التي تجاوزت خسائرها 202.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأول بعد بداية متعثرة في شباك التذاكر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة DEADLINE، اتسعت خسائر أكبر شركة تشغيل دور عرض سينمائي في العالم إلى 202.1 مليون دولار أمريكي مع بداية متعثرة لشباك التذاكر في عام 2025، وهي فترة شهدت إخفاقات في شباك التذاكر مثل " Mickey 17" و" Snow White" و" The Alto Knights".

وتعد تلك الخسائر أكثر ضخامة من العام الماضي، حيث بلغت خسائر الشركة في نفس الربع الأول من العام الماضي 163.5 مليون دولار أمريكي، وانخفضت إيرادات فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس بنسبة 9% لتصل إلى 862.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 951.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2024، وبلغت خسائر السهم 58 سنتًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة قدرها 78 سنتًا أمريكيًا في الربع السابق من العام الماضي.

ونقل التقرير تصريحات من رئيس مجلس إدارة AMC، الذي قال أن مبيعات التذاكر في الربع الثاني انتعشت بفضل أفلام ناجحة مثل "Sinners" و"Minecraft" وفيلم "Thunderbolts*" الذي عُرض في نهاية الأسبوع الماضي، و كانت المقارنات مع الربع الأول من عام 2024 دائمًا صعبة، بالنظر إلى أن أجزاءً جديدة من سلاسل أفلام شهيرة مثل "Dune" و"Kung Fu Panda" صدرت خلال تلك الفترة، ويمكن ملاحظة انخفاض الإقبال على دور السينما في انخفاض إيرادات AMC من رسوم الدخول، التي انخفضت بنسبة 11% لتصل إلى 473.5 مليون دولار، ومبيعات الامتيازات، التي انخفضت بنحو 12% لتصل إلى 283.4 مليون دولار.

