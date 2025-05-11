شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفلاً غنائيًا بالشيخ زايد الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب إيهاب توفيق، حفلاً غنائيًا يوم الجمعة 16 مايو بالشيخ زايد، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته الشهيرة والمحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الربيع.

وطرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التى تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

وظهر إيهاب توفيق في مسلسل عايشة الدور، والذي ناقش أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.