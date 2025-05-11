شكرا لقرائتكم خبر عن منصة NBC تقرر إلغاء مسلسل "The Irrational" بعد موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة NBC عدم تجديد مسلسل الدراما "The Irrational" لموسم ثالث، بعد أن فشل المسلسل في حصد عدد مشاهدات ومعجبين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن هذا الالغاء ليس مفاجئًا تمامًا، فبعد موسم أول واعد، تراجعت نسبة مشاهدة مسلسل الجريمة من بطولة جيسي إل مارتن، بشكل ملحوظ خلال موسمه الثاني.

وكان المشهد التلفزيوني مختلفًا في الموسمين، حيث انطلق "The Irrational" كموسم أول احترازي في خريف 2023، في ظل ندرة الأعمال الأصلية المكتوبة على شبكات البث بسبب توقف الكُتّاب عن العمل، واستغلّ المنافسة الضعيفة والحلقة التمهيدية القوية ليحقق بداية جيدة على NBC وPeacock.

وحقق العرض الأول للمسلسل 12.1 مليون مشاهد عبر جميع منصات NBC في أول 15 يومًا من عرضه، وبحلول أواخر نوفمبر، حصل المسلسل على تجديد لموسم ثانٍ.