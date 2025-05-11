شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تحيى حفلاً غنائيًا للمرة الأولى في إندونيسيا 5 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نانسى عجرم حفلاً غنائيًا في دولة إندونيسيا وهى المرة الأولى التي ستلتقى بها الجمهور هناك، وذلك يوم 5 نوفمبر المقبل، وتقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل أغنية جديدة، لم يتم الاستقرار على اسمها النهائي بعد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، ضمن خطة نانسي لتقديم تجارب فنية متجددة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية "طول عمري نجمة"، عبر إحدى المنصات، وهي الأغنية التي تعتبر آخر ما لحن الملحن الراحل محمد رحيم وهي كلمات من الشاعر هاني عبد الكريم، والتوزيع الموسيقي لـ ألكسندر مسيكيان.

يذكر أن اسم المطربة اللبنانية نانسى عجرم تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، وذلك بعدما ظهرت مع زوجها الطبيب فادي الهاشم، في مقطع فيديو متداول عبر إنستجرام، من حفل سحور خلال شهر رمضان ماضى، وهى تغني لزوجها وتداعبه على نغمات أغنية طول عمري نجمة.