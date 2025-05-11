شكرا لقرائتكم خبر عن من جمعية الفيلم للمركز الكاثوليكي.. فيلم رحلة 404 يقتنص جوائز المهرجانات بـ11 جائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن فيلم رحلة 404، للنجمة منى زكي، مستمر في حصد جوائز المهرجانات الفنية في مصر لهذا العام، فبعد مشاركته في مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ 51، شارك أيضا في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 73، وفى كلا المهرجانين حصد العديد من الجوائز وكان له نصيب الأسد.

حصد رحلة 404 خلال مهرجان جمعية الفيلم 6 جوائز، هي، جائزة أفضل فيلم سينمائي، وحصدت النجمة منى زكى على جائزة الامتياز في التمثيل، وذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرج هاني خليفة، وذهبت جائزة أحسن سيناريو للكاتب محمد رجاء، وذهبت جائزة أحسن ملابس لمروة عبد السميع، وحصد أيضاً جائزة أحسن تصميم أفيش.

أما عن جوائز الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما والتي أقرّتها لجنة التحكيم، فكان لفيلم رحلة 404 للنجمة منى زكي نصيب الأسد بـ 5 جوائز، حيث حصد جائزة أحسن فيلم سينمائي وتسلمت الجائزة المنتجة شاهيناز العقاد، وحصدت النجمة منى زكى جائزة أفضل ممثلة، وجائزة أحسن إخراج للمخرج هاني خليفة، وجائزة أحسن تصوير لـ فوزي درويش وحسام حبيب، وجائزة أحسن مونتاج للمونتير محمد عيد.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، مدير التصوير فوزي درويش، وإشراف فني وديكور عاصم على ومونتاج محمد عيد وموسيقي تصويرية سعاد بوشناق وتصميم الأزياء مروة عبدالسميع وميكساج كوستاس فاريمبوبيوتيس ومهندس الصوت علمي عبدالستار، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.