شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يعتذر عن منشور له نشره بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان أحمد فهمى عن بوست قام بنشره على الفيس بوك بالخطأ وعلق قائلا: البوست اللي نزل على صفحتي واتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي موضوع بسيط ومش مقصود، أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره كل الاحترام لكل زملائي وبالتوفيق للجميع.





وينتظر النجم أحمد السقا عرض فيلمه الجديد أحمد وأحمد بمشاركة النجم أحمد فهمى، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، من تأليف أحمد درويش، وإخراج أحمد نادر جلال، حيث يعد الفيلم أول تعاون بين السقا وفهمى في عمل سينمائى، خاصة إنهما تعاونا من قبل سويا كضيوف شرف في الأعمال سواء السينمائية أو الدرامية.

ويقدم الثنائى خلال أحداث العمل الكوميديا الممزوجة ببعض مشاهد الأكشن، إذ تدور الأحداث حول أحمد (أحمد فهمى) الذى يعود إلى مصر للاستقرار فيها بعد سنوات قضاها في الخارج لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض.

ويضطر أحمد (أحمد فهمي) للبقاء إلى جانب خاله أحمد (أحمد السقا) ويكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهما.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.