شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ونجوم الفن فى حفل زفاف ابن شقيقة أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة أصالة بحفل زفاف "أحمد ضياء "نجل شقيقتها أماني نصرى ووالده الملحن محمد ضياء والعروس" هنا" كريمة دكتور حاتم عمرو والإعلامية سهى عامر وذلك داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.



وحرصت النجمة الكبيرة على حضور مراسم الزفاف بداية من "الزفة " ومرورا بال first dance والغناء للعروسين بمشاركة النجم رامي صبري، بالإضافة إلى تقديمها لـ"زعردوة" مدوية على أغنية "الف ما شاء الله" اشاعت المزيد من آجواء البهجة والدفء وسط أسرتها والأصدقاء المقربين للعروسين.



تألقت العروس بفستان زفاف من تصميم العالمي هاني البحيري، وكان ضمن الحضور دكتور بهاء صبري زوج أماني نصري شقيقة آصالة وشقيقهما أنس والمنتج محسن جابر والملحن إيهاب عبد الواحد والملحن محمود خيامي والمنتج أحمد أيوب وشيرين عادل زوجة رامي صبري والاعلاميات سهير شلبي وشيرين الشايب، سحر عباس .. وغيرهم.



هانى البحيرى ومحمود الخيامى



ااصلة فى حفل زفاف ابن شقيقتها



احمد ايوب ومحمد ضياء



اصالة فى حفل زفاف ابن شقيقتها



رامى صبرى واصالة



رامى صبرى والمطربة اصالة



محمد ضياء ومحسن جابر



وتستعد النجمة أصالة لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.