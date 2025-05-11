لقطات مميزة للمشاهير العرب في مهرجان كان السينمائي الدولي بدوراته السابقة

ذكريات ريا أبي راشد في مهرجان كان

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هند صبري وصناع "بنات ألفة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 01:24 صباحاً - أيام قليلة تفصلنا عن الدورة القادمة من، والتي من المقرر إقامتها بداية من 13 مايو المقبل وحتى 24 مايو. وعلى مدار الدورات الماضية، شهدت الريد كاربت مواقف مميزة للنجوم والمشاهير العرب. وخلال السطور القادمة، سنتذكر معكم أبرز اللقطات التي لا تُنسى.تُعتبر الإعلامية ريا أبي راشد واحدة من أهم وأبرز الرموز الإعلامية التي تتواجد في مهرجان كان السينمائي الدولي كل عام، وفي حوار سابق لها مع «الخليج 365» أكدت أن هذا المهرجان له مكانة خاصة عندها، باعتباره أول مهرجان عالمي تقوم بتغطيته في مشوارها المهني.وقالت عن هذه التجرِبة: "أذكر أول عام قمت فيه بتغطية مهرجان كان عام 1997، في دورته الـ50، وكنت صغيرة في العمر ومتحمسة للغاية لتغطية هذا الحدث الكبير؛ فقد كانت تلك هي المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها كبار نجوم الفن في العالم عن قرب، أمثال مايكل جاكسون، وبروس ويليس، وديمي مور، كذلك اللقاءات التي أجريتها مع أبطال فيلم Ocean 13 براد بيت، وجورج كلوني، ومات ديمون، وكذلك عند حضوري العرض الأول لفيلم «كفر ناحوم» للمخرجة اللبنانية نادين لبكي".عاشت هند صبري تجرِبة مميزة في دورةالتي أقيمت عام 2023، وذلك بعدما شاركت بفيلم "بنات ألفة"، وحصل الفيلم على جوائز وإشادات مميزة من الجميع، وحصل على 3 جوائز في هذه الدورة.وتألقت هند صبري على الريد كاربت عدة مرات خلال هذه الدورة برفقة بطلات العمل والمخرجة التونسية كوثر بن هنية.كانت للمخرجة المغربيةلحظات مميزة في الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بعدما تم اختيارها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة "نظرة ما".

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هنا الزاهد لأول مرة في كان

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لاقت هنا الزاهد ترحيباً كبيراً في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي؛ خاصة وأنها كانت المرة الأولى التي تتواجد فيها في هذا الحدث الفني العالمي. تألّقت هنا على الريد كاربت وسط حضور فني كبير، وتعاملت بلطف مع وسائل الإعلام والمصورين المتواجدين على الريد كاربت لتوثيق اللقطات المميزة في الحفل.

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