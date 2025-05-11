بعد الإعلان عن تقديم جزء جديد من المداح.. مسلسلات حققت نجاحاً على مدار أجزاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 01:24 صباحاً - يعد مسلسل "المداح" من بطولة الفنان حمادة هلال واحداً من أبرز المسلسلات التلفزيونية، التي حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وقد تمثل هذا النجاح من خلال تحقيقه نسب مُشاهدة عالية من الجمهور الذي يحرص على مُتابعته، مما جعل فريق عمل المسلسل يُقدم العديد من الأجزاء منه.
وكان قد تم عرض مسلسل ليالي الحلمية على مدار 4 أجزاء بدءاً من عام 1987 – 1989 – 1990 – 1992 – 1995 وجاء من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ، وبعد مرور 11 عاماً تم تقديم الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" ولكن بفريق عمل مُختلف وهو المُخرج مجدي أبو عميرة ومن تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين.
ودارت أحداث مسلسل "طاش ما طاش" في إطار كوميدي اجتماعي، ويعد من أضخم المسلسلات الخليجية؛ حيث شارك ببطولته عدد كبير من نجوم الخليج، ومن أبرزهم الفنان ناصر القصبي كما شارك في كتابته عدد كبير من الكُتاب والمؤلفين.
وقد نجح مسلسل "باب الحارة" في تناول الحياة الاجتماعية الشامية منذ فترة العشرينيات، وقد شارك ببطولة عدد كبير من نجوم الشام ومن أبرزهم بسام كوسا، سامر المصري، وقام بكتابته وإخراج عدد كبير من المُبدعين الشوام.
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وجسد بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم محمد صبحي والفنانة الراحلة سعاد نصر، وبعد مرور 11 عاماً تم تقديم الجزء السادس من المسلسل، والذي جاء بعنوان "يوميات ونيس وأحفاده" وفي العام التالي 2010 تم تقديم الجزء السابع بعنوان "ونيس وأيامه" وفي عام 2013 تم عرض الجزء الثامن والأخير من المسلسل، والذي جاء بعنوان "ونيس والعباد وأحوال البلاد".
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مسلسل "المداح"وفي مفاجأة جديدة لجمهور مسلسل "المداح" كان قد أعلن المُنتج صادق الصباح عن نيته لتقديم جزء سادس من المسلسل، ومن المقرر عرضه خلال موسم درما رمضان المقبل 2026، وعلى مدار تاريخ الدراما التلفزيونية العربية، كانت هُناك العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار سنوات وتم تقديمها بأكثر من جزء والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.
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"ليالي الحلمية"يعد مسلسل "ليالي الحلمية" واحداً من أنجح المسلسلات المصرية على مستوى الوطن العربي، ومن كلاسيكيات الدراما التلفزيونية، وكان قد ضم ببطولته عدداً كبيراً من النجوم، الذين ارتبط بهم الجمهور على مدار سنوات، ومن أبرزهم يحيى الفخراني، صلاح السعدني، صفية العمري والعديد من الفنانين.
وكان قد تم عرض مسلسل ليالي الحلمية على مدار 4 أجزاء بدءاً من عام 1987 – 1989 – 1990 – 1992 – 1995 وجاء من تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ، وبعد مرور 11 عاماً تم تقديم الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" ولكن بفريق عمل مُختلف وهو المُخرج مجدي أبو عميرة ومن تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين.
"طاش ما طاش"يعد المسلسل السعودي "طاش ما طاش" واحداً من أشهر وأنجح المسلسلات السعودية والخليجية، وقد تم تقديمه على مدار سنوات من خلال 19 جزءاً على مدار ما يُقارب العشرين عاماً بدءاً من عام 1993 وقت عرض الجزء الأول منه، وحتى عام 2011 وقت عرض الجزء الـ18 من المسلسل، وفي عام 2023 تم عرض الجزء التاسع عشر من مسلسل "طاش ما طاش" وجاء بعنوان "طاش العودة".
ودارت أحداث مسلسل "طاش ما طاش" في إطار كوميدي اجتماعي، ويعد من أضخم المسلسلات الخليجية؛ حيث شارك ببطولته عدد كبير من نجوم الخليج، ومن أبرزهم الفنان ناصر القصبي كما شارك في كتابته عدد كبير من الكُتاب والمؤلفين.
"باب الحارة"فيما يعد مسلسل "باب الحارة" من أبرز المسلسلات الشامية، التي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي، وكان قد تم عرض المسلسل خلال 12 جزءاً على مدار 16 عاماً.
وقد نجح مسلسل "باب الحارة" في تناول الحياة الاجتماعية الشامية منذ فترة العشرينيات، وقد شارك ببطولة عدد كبير من نجوم الشام ومن أبرزهم بسام كوسا، سامر المصري، وقام بكتابته وإخراج عدد كبير من المُبدعين الشوام.
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"يوميات ونيس"يعد مسلسل "يوميات ونيس" واحداً من أشهر المسلسلات الكوميدية الاجتماعية في الوطن العربي، وقد ناقش خلال أحداثه العديد من القضايا الاجتماعية وبشكل خاص تربية الأبناء، وقد تم عرض المسلسل خلال 5 أجزاء على مدار 4 سنوات بدءاً من عام 1994 وحتى عام 1998.
وجسد بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم محمد صبحي والفنانة الراحلة سعاد نصر، وبعد مرور 11 عاماً تم تقديم الجزء السادس من المسلسل، والذي جاء بعنوان "يوميات ونيس وأحفاده" وفي العام التالي 2010 تم تقديم الجزء السابع بعنوان "ونيس وأيامه" وفي عام 2013 تم عرض الجزء الثامن والأخير من المسلسل، والذي جاء بعنوان "ونيس والعباد وأحوال البلاد".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»