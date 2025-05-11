ناصيف زيتون يحيي سهرة "Nassif and Friends" في دبي .. ولقطات الحفل حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - في أمسية فنية غير مسبوقة في العالم العربي، أبهر الفنان ناصيف زيتون جمهوره في كوكاكولا أرينا – دبي، ضمن حفل ضخم حمل عنوان "Nassif and Friends"، مساء الجمعة، وسط تفاعل هستيريّ ملأ المدرجات بالحماس والفرح.



الحفل، الذي يُعدّ الأول من نوعه، جمع ناصيف بثلاثة من أبرز النجوم العرب والعالميين، هم الفنانة العراقية رحمة رياض، الفنان التونسي مرتضى فتيتي، والفنان السويدي ريكي ريتش، حيث قدّموا سويًا باقة من الديوهات التي تصدّرت الترند وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.

افتتح ناصيف الحفل بقوّته المعتادة، ليلتحق به الجمهور بصيحات لا تهدأ. واشتعلت الأجواء أكثر مع لحظة أداء ديو "ما في ليل" مع رحمة رياض، الأغنية التي تحوّلت إلى "هيت" الموسم منذ إصدارها. رحمة تألّقت أيضًا بأدائها المنفرد لأغنيتي "الكوكب" و"حلو هالشعور"، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

الفنان التونسي مرتضى فتيتي بدوره قدّم أغنيتيه "بابا" و"٢٠٠٠ كتاب"، قبل أن يشاركه ناصيف ديو "يا سيدي انسى"، في لحظة موسيقية لاقت تصفيقًا كبيرًا.

أما ريكي ريتش، فخطف الأنظار بأدائه لأغنيته الشهيرة "حبيبي"، قبل أن يجتمع بناصيف مجددًا على المسرح ليقدما سويًا الديو العالمي "Mi Amor"، الذي اجتاح منصات السوشيال ميديا وتحوّل إلى ظاهرة في أكثر من بلد عربي وأجنبي، واستكمل ناصيف السهرة بباقة من أنجح أغانيه مثل "يربك"، "فارقوني"، "بالأحلام"، "قدها وقدود"، "نامي ع صدري"، "مش عم تزبط معي"، "تكة"، وغيرها، كما فاجأ الجمهور بأداء "ليندا يا ليندا" و"ترغلي" لسلطان الطرب جورج وسوف، وسط تفاعل هستيري أضاء المكان، وفي كلمة مؤثّرة، عبّر ناصيف عن امتنانه لضيوفه النجوم ولمحبيه، مؤكدًا أن هذه الليلة ستظل محفورة في ذاكرته. وسرعان ما انتشرت فيديوهات الحفل، خصوصًا الديوهات، على منصات التواصل، محققة تفاعلًا ضخمًا من الجمهور في مختلف أنحاء العالم.