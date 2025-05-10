مسلسل تلفزيوني جمع هالة فؤاد وأحمد زكي في بدايتهما الفنية

البداية والنجاح في السينما

عمل فني وحيد يجمع بين هالة فؤاد وأحمد زكي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 08:59 مساءً - تُعَد الفنانةواحدةً من أبرز نجمات فترتي الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث قدّمت خلال تلك الفترة العديد منوالمسلسلات والسهرات التلفزيونية مع كبار الفنانين والمخرجين، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً ومكانة خاصة لدى الجمهور بمصر والوطن العربي.وبذكرى وفاة الفنانةوالتي توافق اليوم 10 مايو، نستعرض لكم بداياتها الفنية والعمل الفني الوحيد الذي جمعها بالفنان الراحل أحمد زكي، ببداية مسيرتهما الفنية.وجاءت البداية الفنية لـ هالة فؤاد من خلال السينما ومنذ طفولتها، وذلك يعود إلى أنها ابنة المخرج أحمد فؤاد، والذي جعلها تكون قريبة من عالم السينما منذ طفولتها. وخلال تلك الفترة شاركت ببطولة فيلمي: "العاشقة، أجازة بالعافية".إلا أن فرصتها الحقيقية بالسينما والتي أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل، جاءت مع نهاية فترة السبعينيات من خلال مُشاركتها ببطولة فيلم "البنت اللي قالت لا"، من إخراج والدها أحمد فؤاد، وقد شارك في بطولته العديد من الفنانين، ومن أبرزهم: سهير رمزي، مصطفى فهمي، سمير غانم.وخلال مرحلة الثمانينيات نجحت الفنانةفي إثبات موهبتها، من خلال مُشاركتها ببطولة العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمُخرجين، ومن أبرز تلك الأفلام: "الحدق يفهم، السادة الرجال" أمام الفنان محمود عبدالعزيز، والعديد من الأفلام الأخرى، كما كان لها العديد من المُشاركات في بطولة المسلسلات والسهرات التلفزيونية، والتي جعلت لها مكانة خاصة لدى الجمهور. كما نجحت أيضاً في تقديم الفوازير بمُشاركة كلٍّ من: الفنان يحيى الفخراني، والفنانة صابرين، والتي تم عرضها عام 1988.يُمكنكِ قراءة: هالة فؤاد تتحدث عن تجربتها في تقديم الفوازيرويعَد زواج الفنانةمن الفنان أحمد زكي من أبرز المحطات في حياتها الشخصية والمهنية. ثم جاء انفصالهما عقب ذلك بعد إنجاب نجلهما الوحيد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.وخلال فترة البداية الفنية لكلٍّ منهما، جمع عمل فني وحيد بين هالة فؤاد وأحمد زكي، وجاء في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين"، والذي يعَد من كلاسيكيات الدراما التلفزيونية والعربية.وجاء المسلسل نتيجة تعاون أسماء كبيرة بعالم الدراما التلفزيونية والفن بشكل عام؛ حيث كتب قصة المسلسل الأديب العالمي نجيب محفوظ. وكتب السيناريو والحوار للمسلسل الكاتب أسامة أنور عكاشة. وجاء المسلسل من إخراج ناجي أنجلو. وشارك ببطولته عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: شكري سرحان، سعيد عبدالغني، إيمان، محمد توفيق.وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته الفنانةفي المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، إلا أنها لم تستكمل مسيرتها الفنية وقررت الاعتزال عام 1990.وقد رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 10 مايو عام 1993، عن عمرٍ ناهز الـ35 عاماً بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي. إلا أنها مازالت حاضرة حتى الآن بقلوب وعقول الجماهير الذين أحبوها على مدار سنوات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»