هاني فرحات أول مايسترو عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية على مسرح أوبرا سيدني

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 08:59 مساءً - المايسترو هاني فرحات سيكون أول موسيقي عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية، في حفل ضخم ينتظره الجمهور الأسترالي والجاليات العربية على حدٍ سواء، يوم 12 مايو الجاري على مسرح أوبرا سيدني، أحد أهم المسارح العالمية.
الحفل هو النسخة السابعة لسلسلة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، التي تنظمها هيئة الموسيقى بهدف نشر الموسيقى العربية والشرقية.
هاني فرحات سيكون أول مايسترو عربي يقف على خشبة مسرح دار أوبرا سيدني؛ ليقود أوركسترا عربياً وآخر أسترالياً في حفل شعاره: آفاق الإبداع تتسع في كلّ محطة. ويهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية وخاصة السعودية عالمياً، وتحقيق التبادل الثقافي، بوصفه أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتأكيداً على دعم الفنون والموسيقى.
يمكنكِ قراءة هاني فرحات أول عربي يقود أوركسترا عالمياً على أشهر مسارح لندن
يشار إلى أن المايسترو هاني فرحات قد قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة، بدأت في فرنسا على مسرح دو شاتليه، والمسرح الوطني بالمكسيك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، وفي إنجلترا على مسرح سنترال هول وستمنستر، وفي اليابان على مسرح طوكيو أوبرا سيتي، وفي المملكة العربية السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي. وقد نالت هذه الحفلات إشادات محلية ودولية.
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الحفل هو النسخة السابعة لسلسلة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، التي تنظمها هيئة الموسيقى بهدف نشر الموسيقى العربية والشرقية.
هاني فرحات سيكون أول مايسترو عربي يقف على خشبة مسرح دار أوبرا سيدنييقود المايسترو هاني فرحات الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل روائع الأوركسترا السعودية، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي.
هاني فرحات سيكون أول مايسترو عربي يقف على خشبة مسرح دار أوبرا سيدني؛ ليقود أوركسترا عربياً وآخر أسترالياً في حفل شعاره: آفاق الإبداع تتسع في كلّ محطة. ويهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية وخاصة السعودية عالمياً، وتحقيق التبادل الثقافي، بوصفه أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتأكيداً على دعم الفنون والموسيقى.
يمكنكِ قراءة هاني فرحات أول عربي يقود أوركسترا عالمياً على أشهر مسارح لندن
المايسترو هاني فرحات قائد الأوركسترا السعوديالحفل محطة جديدة في سلسلة محطات الأوركسترا، وسيتضمن مشاركة الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان في تقديم مقطوعة موسيقية مشتركة، تدمج بين الثقافتين العربية والأسترالية. بخلاف فقرة يقدّمها الأوركسترا الأسترالي تتضمن عدة مقطوعات أسترالية.
يشار إلى أن المايسترو هاني فرحات قد قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة، بدأت في فرنسا على مسرح دو شاتليه، والمسرح الوطني بالمكسيك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، وفي إنجلترا على مسرح سنترال هول وستمنستر، وفي اليابان على مسرح طوكيو أوبرا سيتي، وفي المملكة العربية السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي. وقد نالت هذه الحفلات إشادات محلية ودولية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».