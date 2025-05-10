قبل انطلاقه في السينما.. تامر حسني وهنا الزاهد يشاهدان النسخة النهائية من "ريستارت"

ميرنا وليد - بيروت - استعدادًا لطرحه رسميًا يوم 29 أيار / مايو ، احتفل الفنان المصري تامر حسني برفقة أبطال وطاقم عمل فيلم "ريستارت" بمشاهدة النسخة النهائية من العمل داخل إحدى القاعات الخاصة.



وشهدت الجلسة حضور الممثلة المصرية هنا الزاهد، والمخرجة سارة وفيق، ومحمد ثروت، والكاتب محمود حمدان، إلى جانب عدد من المشاركين في البطولة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول "محمد"، فني هواتف يحلم بالزواج من "عفاف"، لكن ضيق الحال يدفعهما للسعي وراء الشهرة عبر الإنترنت، بمساعدة وكيل رقمي غامض.

"ريستارت" من بطولة الفنان المصري تامر حسني، الممثلة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ومشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم الممثلة المصرية إلهام شاهين، محمد رجب، وميدو، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.



