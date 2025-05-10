مهرجان روتردام للفيلم العربي يحتفل بيوبيله الفضي بـ37 فيلمًا طويلًا و32 قصيرًا

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل مهرجان روتردام للفيلم العربي بدورته الـ25 من 28 أيار إلى 1 حزيران 2025، ويعرض 37 فيلمًا طويلًا و32 قصيرًا عبر الإنترنت.

تميّزت الدورة بالتنوع والإنتاجات المشتركة، وضمّت أعمالًا أولى لمخرجين من السعودية، فلسـ طين، مصر، سوريا، المغرب، وغيرها. ويتنافس 9 أفلام في مسابقة الفيلم الطويل، و7 في الوثائقي، و14 في القصير. كما يشهد المهرجان عروضًا خاصة لأعمال كلاسيكية ومعاصرة، ويُختتم بالفيلم المغربي "رجل الريح – أتومان"، أول بطل خارق مغربي.

تهدف الدورة لإبراز رؤى السينما العربية الحديثة من العالم العربي والمهجر في تظاهرة فنية احتفالية واستثنائية.