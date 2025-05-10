ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، مساء أمس، حفل زفاف إبن شقيقتها أحمد، ابن الملحن محمد ضياء الدين، في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط أجواء مفعمة بالفرح، جمعت الأهل والأصدقاء وشخصيات الوسط الفني، ومنهم شقيقها أنس نصري، وشهد الحفل حضورًا لافتًا للفنان المصري رامي صبري، الذي شارك أصالة وأسرتها فرحتهم، مقدّمًا ديو غنائيًا مميزًا معها ألهب أجواء الزفاف وزاد من طابعه الاحتفالي، ومن أبرز لحظات الحفل، أدت أصالة أغنية خاصة أعدّتها خصيصًا للعروسين، في مشهد مؤثر تفاعل معه الحضور بحرارة، كما خطف العريس الأنظار حين قبّل يد خالته أصالة تعبيرًا عن محبته وامتنانه، في لقطة لاقت تصفيقًا حارًا من الحضور.

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تحتفل بزفاف إبن شقيقتها .. والأخير يُقبّل يدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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