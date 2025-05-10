شكرا لقرائتكم خبر عن هاني فرحات أول مايسترو عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية على مسرح أوبرا سيدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون المايسترو هاني فرحات أول موسيقي عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل ضخم ينتظره الجمهور الأسترالي والجاليات العربية علي حد سواء يوم 12 مايو الجاري على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح العالمية.

الحفل هو النسخة السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقي بهدف نشر الموسيقي العربية والشرقية.

ويقود المايسترو هاني فرحات الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل روائع الأوركسترا السعودية الذي يقام تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي.

هاني فرحات سيكون أول مايسترو عربي يقف علي خشبة مسرح دار أوبرا سيدني ليقود أوركسترا عربي وآخر أسترالي في حفل شعاره أفاق الإبداع تتسع في كل محطة ويهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية خاصة السعودية عالميًا وتحقيق التبادل الثقافي بوصفه أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتأكيدا علي دعم الفنون والموسيقي.

الحفل محطة جديدة في سلسلة محطات الأوركسترا وسيتضمن مشاركة الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان في تقديم مقطوعة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين العربية والأسترالية بخلاف فقرة يقدمها الأوركسترا الأسترالي تتضمن عدة مقطوعات إسترالية.

يشار إلي أن المايسترو هاني فرحات قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة بدأت في فرنسا علي مسرح دو شاتليه والمسرح الوطني بالمكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية علي مسرح دار الأوبرا متروبوليتان وفي إنجلترا علي مسرح سنترل هول وستمنستر وفي اليابان علي مسرح طوكيو أوبرا سيتي وفي المملكة العربية السعودية علي مسرح مركز الملك فهد الثقافي.



هاني فرحات (3)



هاني فرحات (1)