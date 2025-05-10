شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي خليل يتحدث عن حبه لزوجته ومعاناة ابنته مع مرض السرطان فى "واحد من الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان صبحي خليل وزوجته في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل.

ويتحدث صبحي خليل لأول مرة عن كواليس وأسرار مسيرته الفنية الدرامية والسينمائية وأقرب الأدوار إلى قلبه وبدايته ونشأته بمدينة الإسكندرية وذكرياته فيها، وعن أول مرة يقف أمام الكاميرا.

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعماله السينمائية، ولماذا معظم أدواره شريرة، كما يتحدث عن عشقه للرياضة ومعرفته بعدد كبير من نجوم الرياضة وهل كان لاعب كرة القدم.

ويتحدث أيضًا عن حياته الخاصة وأسرته وزوجته وكيف تم الزواج وقصة الحب التي جمعتهما، وعن المحنة الصعبة في حياته وهي مرض ابنته داليا التي تعاني السرطان في المرحلة الرابعة وكيف قاومت ذلك المرض وشفاها الله وأصبحت عروسا وتزوجت.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل على شاشة قناة "الحياة".



صبحى خليلي وزوجته فى ضيافة عمرو الليثي