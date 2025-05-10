بعد أزمة ورثة محمود عبد العزيز مع بوسي شلبي.. نجوم وإعلاميون يقدمون الدعم لها

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 07:24 مساءً - تصدّرت أزمة ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع الإعلامية بوسي شلبي ترند مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية؛ خاصة بعدما أعلن ورثة الساحر أنه تُوفي من دون أن يكون متزوجاً. في الوقت الذي أكّدت فيه بوسي شلبي أنها كانت زوجة الراحل حتى آخر يوم في عمره "زواجاً شرعياً قانونياً".
الأمر الذي ترتب عليه خروج عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة للتعليق على الأزمة؛ حيث ساند عدد كبير من النجوم والمشاهير بوسي شلبي بعد ادعاء أبناء الفنان محمود عبد العزيز، أنه انفصل عنها منذ 27 عاماً، وكان أبرزَهم: يسرا، فيفي عبده، الإعلامي محمود سعد وآخرون.
وسوف نستعرض خلال هذا الموضوع آراء وشهادة عدد من النجوم والإعلاميين في هذا الأمر.
وأكملت يسرا: "بوسي. مش بس كانت زوجة لمحمود عبدالعزيز، كانت الونس، والسند، والحب اللي مابيخلصش. لحد آخر نفَس في عمره، كانت معاه زوجة على سنة الله ورسوله. مافكرتش في نفسها لحظة، كانت كل همّها هو يكون بخير؛ حتى وهو بيمشي من الدنيا".
وتابعت: "واللي عِرفها عن قرب، يعرف إنها نفس الطيبة، اللي عمرها ما تأخرت، ولا تراجعت عن وقفة، ولا بخلت بحنية. هي الحُب اللي مابيطلبش حاجة. والجدعنة اللي بتظهر وقت الجد. والمخلصة بجد، من غير ما تتكلم".
وكانت الفنانة فيفي عبده قد نشرت مقطع فيديو عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، استنكرت فيه تداوُل تلك الأزمة في الفترة الأخيرة؛ مؤكدة أن الإعلامية بوسي شلبي كانت زوجة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أمام الجميع وكانت تعيش معه.
وأضافت الفنانة فيفي عبده، أنها كانت قد سافرت معهما لأداء مناسك الحج وأيضاً مناسك العمرة، وكانوا يُقيمون بنفس الفندق ولا يجوز أن يتم اليوم الإعلان عن عدم زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز. فيما انتقدت تصريحات ورثة الفنان الراحل، والتي اعتبرتها إساءة لوالدهم قبل أن تكون للإعلامية بوسي شلبي. واختتمت حديثها بالمُطالبة بأن يتم كشف الحقيقة للجميع.
اطلعي على بعد رحيله بـ9 سنوات: محمود عبدالعزيز يتصدّر الترند والسبب بوسي شلبي فما القصة؟
حيث قال في منشوره: "كنت قريباً جداً وصديقاً حميماً للمغفور له الفنان الصديق محمود عبدالعزيز، شتاءً في القاهرة وصيفاً في الإسكندرية والساحل الشمالي، وامتدت صداقتنا وزمالتنا، وجمعتنا أفلام عديدة اشتركنا في تقديمها سوياً قبل زواجه من الإعلامية الصديقة بوسي شلبي وبعدها".
وتابع المخرج محمد عبد العزيز في منشوره: "أشهد أن ارتباطه ببوسي كان ملء السمع والبصر، وعايشناه جميعاً كأصدقاء وزملاء لحظة بلحظة في جميع المناسبات بحلوها ومُرّها، وكانت بوسي تستقبلنا في دعواته لنا كزوجة وشريكة حياة، سواء في شقة محيي الدين أبوالعز أو في فيلّتها بزايد 2000 عندما كان محمود مقيماً معها فيها انتظاراً لبناء فيلّته في الشيخ زايد، أو في كابينة بوسي في هاسيندا باي في الصيف، والتي كان محمود مقيماً معها فيها أيضاً".
وأضاف محمد عبد العزيز: "توسطت بوسي لي للاستعانة بـ محمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في إعطائهم الفرصة للتمثيل في بعض مسلسلاتي للمرة الأولي وبموافقة ومباركة محمود، لم نلاحظ أو نرصد لثانية واحدة أن بوسي لم تكن زوجة لمحمود أو طليقة له؛ بل حدث خلاف بينهما وتحدثت مع محمود وعنّفته وطالبته بعدم سماع الوشايات، وانصاع محمود لرأيي واستجاب لمصالحة زوجته بشهادة المنتج الصديق محمد فوزي".
واختتم محمد عبد العزيز منشوره قائلاً: "هذه شهادتي للحق، والتي أكّدها تواجُد بوسي ليلاً ونهاراً في رعاية محمود عبدالعزيز، الله يرحمه، في مرضه الأخير بمستشفى الصفا، وحتى وفاته. هذا بالإضافة لسفرياتها المتواصلة للإسكندرية لزيارة ضريحه في كلّ المناسبات وقراءة القرآن على روحه الطاهرة، هذا ما عشناه ولمسناه لسنوات وسنوات. المخرج/ محمد عبد العزيز".
وأكملت سوسن بدر: "زي ما عرفنا بوسي شلبي من قبل ما تعمل بالإعلام، عرفنا بيتها وأسرتها وتربيتها. عرفناها إعلامية تحترم عملها وجمهورها. عرفناها زوجة وفيّة للفنان الكبير، وقفت معاه في شدته بمنتهى الحب ولحد النهارده. ورغم الفقد هو مازال حياً عندها، وكل الناس تشهد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
يمكنكِ قراءة كريم محمود عبدالعزيز يكشف مفاجأة عن ميراث والده: لم يكن متزوجاً
وتابعت هالة صدقي: "ولكن عمري ما شفت مديرة أعمال عايشة في بيت مع راجل وأولاده وإخواته وكل قرايبه أكتر من عشرين سنة. وعمري ما شفت مديرة أعمال تسافر عمرة وتعمل بطاقة وجواز سفر باسم هذا الرجل وتبقى مديرة أعمال. عمري ما شفت راجل يختلي بهذه الست لمدة عشرين سنة وولاده وأهله كلهم موجودين في البيت. وإلا شكلهم يصبح".
وأكملت: "الله يرحمه الفنان الكبير المحترم الذي كان يخاف ربه في أيّ عمل، كان إنسان ملتزم ومحب لأولاده جداً ومحب لزوجته التي صاحبته أكثر من عشرين عاماً كزوجة محترمة لها كيانها واحترامها، وكونها كذلك ليس لأنها في قطاع الإعلام أو زوجة رجل شهير، لا بل لأنها من أعرق وأهم العائلات المصرية المعروفة".
واختتمت كلامها: "أتمنى السادة المستشارين إنكم تخافوا الله؛ لأن مؤكد أبناء محمود عبد العزيز لن يخطر في بالهم هذه الأفكار المستحيلة؛ حتي لو كان هناك مكسب بالمليارات، وخصوصاً أن العزيزة بوسي شلبي تنازلت عن كل حقوقها، أتمنى الحفاظ على صورة الفنان الكبير الذي يحترمه ويقدره الوطن العربي كله".
وأكمل محمود سعد: "فليتكما تنهيان هذا الضجيج المصحوب بشائعات لا يصح أن تمس اسم الغالي محمود. ما رأيكما في إيقاف الأمر كله والجلوس سوياً (كل الأطراف) ومعالجة الأمر مهما كان في هدوء وبعيداً عن القيل والقال، وإنهاء هذه المشكلة. أتمنى ذلك. لا تدخلاً مني وإنما هو في محبتكم ومحبة الصديق العزيز محمود عبد العزيز".
وتابعت إيناس الدغيدي: "ولذلك لم نستسغ ما جاء من ورثته على تغيير الحقيقة التي تسيء إلى النجم الكبير والدهم، الذي عاش مع زوجته أكثر من 20 سنة، ولم يكن ليرضى أن يعيش معها في الحرام؛ لأنه كان يخاف الله، ولا يمكن أن نصدق على نجمنا الكبير أن يرضى بذلك".
واختتمت حديثها قائلة: "رحم الله محمود عبد العزيز، ولو كان بيننا الآن؛ فأكيد لن يرضى بالظلم حتى لو كان من أقرب الناس له".
وتابعت قائلة: "لما زرته في المستشفى، كنتِ مقيمة ولم تفارقيه لحظة واحدة لآخر يوم ودعتِه فيه، وكلنا شهدنا حبك وإخلاصك للمرحوم. شهادة حق أحاسب عليها، والله على ما أقول شهيد".
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وقال طارق الشناوي في منشوره المعنون بـ"شهادة حق أمام الله": "في كل لقاء جمعني بمحمود عبدالعزيز، كانت بوسي شلبي حاضرة باعتبارها زوجته، ترافقه في كافة المهرجانات والتظاهرات الفنية داخل مصر وخارجها، في كان، باريس، دبي، أبوظبي، وهران، الدوحة، المنامة، دمشق، الكويت، قرطاج، مسقط وغيرها، وكانت تُقدَّم دائماً على هذا الأساس".
وأضاف الشناوي: "أن بوسي شلبي كانت إلى جوار محمود عبدالعزيز في أيامه الأخيرة خلال فترة علاجه، سواء في مستشفى باريس أو القاهرة. مشدداً على أنها لم تفارقه حتى لحظة وفاته، كما أشار إلى أنه قدّم لها العزاء بنفسه في مسجد الشرطة، باعتبارها أرملته".
كما استعاد الناقد الفني موقفاً من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ حيث أدار ندوة لتأبين الفنان الراحل، شارك فيها نجله محمد محمود عبدالعزيز والفنان محمود حميدة، وذكر أن بوسي طلبت الجلوس بين الجمهور لعدم قدرتها على تحمل الموقف، وفي نهاية الندوة، اقترب منها محمد محمود عبدالعزيز وقبّلها على جبينها أمام الجميع، في مشهد عبّر عن الاحترام والاعتراف بمكانتها.
وختم الشناوي منشوره قائلاً: "أدلي بهذه الشهادة احتراماً للحقيقة والتاريخ، مع كامل احترامي لأحكام القضاء المصري الشامخ".
وتابع قائلاً:" إحنا ماكناش هنفتح هذا الملف لولا إنها رفعت قضية وطلعت بيان عن محمود عبد العزيز، ومكنتش أتمنى أبداً اسم محمود عبد العزيز يتم ذكره بهذه الطريقة، لكن هي دخلت بالقانون وخسرت كل درجات التقاضي".
نفى محمد محمود عبد العزيز ما تردد حول أن هذا الخلاف بسبب ميراث قطعة أرض، وقال: "مفيش أرض ولا أي حاجة، وكل شيء الفنان محمود عبد العزيز كان يوزعه بالعدل على أقاربه، واسم بوسي شلبي غير موجود في إعلام الوراثة".
وأكد نجل محمود عبد العزيز أنه سيقوم بإصدار بيان جديد خلال الأيام القادمة لتوضيح كافة التفاصيل.
وجاء البيان بعد مرور أشهر من انتشار شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبدالعزيز من دون تأكيدات أسرته، وخرجت بنفسها لتنفيها ناشرة صورة بطاقتها وجواز السفر مكتوباً بهما أنها زوجة الراحل.
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الأمر الذي ترتب عليه خروج عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة للتعليق على الأزمة؛ حيث ساند عدد كبير من النجوم والمشاهير بوسي شلبي بعد ادعاء أبناء الفنان محمود عبد العزيز، أنه انفصل عنها منذ 27 عاماً، وكان أبرزَهم: يسرا، فيفي عبده، الإعلامي محمود سعد وآخرون.
وسوف نستعرض خلال هذا الموضوع آراء وشهادة عدد من النجوم والإعلاميين في هذا الأمر.
يسرا: بوسي مش بس كانت زوجة لـ محمود عبد العزيز كانت الونس والسند والحبعلّقت النجمة يسرا على أزمة بوسي شلبي مع ورثة الراحل محمود عبد العزيز من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"؛ حيث نشرت صورة جمعت بوسي شلبي مع الراحل محمود عبد العزيز، وعلّقت عليها قائلة: "فيه ناس وجودهم في حياة حد بيكون أكبر بكتير من كلمة "زوجة" أو "شريكة حياة". بيكونوا الروح اللي بتسنده، والقلب اللي بيدق مكانه لما يتعب".
وأكملت يسرا: "بوسي. مش بس كانت زوجة لمحمود عبدالعزيز، كانت الونس، والسند، والحب اللي مابيخلصش. لحد آخر نفَس في عمره، كانت معاه زوجة على سنة الله ورسوله. مافكرتش في نفسها لحظة، كانت كل همّها هو يكون بخير؛ حتى وهو بيمشي من الدنيا".
وتابعت: "واللي عِرفها عن قرب، يعرف إنها نفس الطيبة، اللي عمرها ما تأخرت، ولا تراجعت عن وقفة، ولا بخلت بحنية. هي الحُب اللي مابيطلبش حاجة. والجدعنة اللي بتظهر وقت الجد. والمخلصة بجد، من غير ما تتكلم".
https://www.instagram.com/p/DJcRv19tzUB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJcRv19tzUB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJcRv19tzUB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
فيفي عبده تستنكر الأزمة القائمة وتؤكد أنها حضرت مناسك الحج مع بوسي شلبي ومحمود عبد العزيزأما الفنانة فيفي عبده فقد استنكرت الأمر، وأكّدت أن هُناك العديد من المواقف التي جمعتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، وبشكل خاص خلال فترة مرضه، وأن تعليقها جاء كشهادة حق، بحسب قولها.
وكانت الفنانة فيفي عبده قد نشرت مقطع فيديو عبْر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، استنكرت فيه تداوُل تلك الأزمة في الفترة الأخيرة؛ مؤكدة أن الإعلامية بوسي شلبي كانت زوجة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز أمام الجميع وكانت تعيش معه.
وأضافت الفنانة فيفي عبده، أنها كانت قد سافرت معهما لأداء مناسك الحج وأيضاً مناسك العمرة، وكانوا يُقيمون بنفس الفندق ولا يجوز أن يتم اليوم الإعلان عن عدم زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز. فيما انتقدت تصريحات ورثة الفنان الراحل، والتي اعتبرتها إساءة لوالدهم قبل أن تكون للإعلامية بوسي شلبي. واختتمت حديثها بالمُطالبة بأن يتم كشف الحقيقة للجميع.
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A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)
اطلعي على بعد رحيله بـ9 سنوات: محمود عبدالعزيز يتصدّر الترند والسبب بوسي شلبي فما القصة؟
المخرج محمد عبد العزيز يكشف عن شهادتهوكذلك أبدى المخرج محمد عبد العزيز شهادته في الجدل المُثار حالياً حول طبيعة علاقة الإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز في السنوات التي سبقت وفاته، وكتب منشوراً على حسابه بموقع "فيسبوك" كشف عن صحة موقف الإعلامية بوسي شلبي في هذه القضية.
حيث قال في منشوره: "كنت قريباً جداً وصديقاً حميماً للمغفور له الفنان الصديق محمود عبدالعزيز، شتاءً في القاهرة وصيفاً في الإسكندرية والساحل الشمالي، وامتدت صداقتنا وزمالتنا، وجمعتنا أفلام عديدة اشتركنا في تقديمها سوياً قبل زواجه من الإعلامية الصديقة بوسي شلبي وبعدها".
وتابع المخرج محمد عبد العزيز في منشوره: "أشهد أن ارتباطه ببوسي كان ملء السمع والبصر، وعايشناه جميعاً كأصدقاء وزملاء لحظة بلحظة في جميع المناسبات بحلوها ومُرّها، وكانت بوسي تستقبلنا في دعواته لنا كزوجة وشريكة حياة، سواء في شقة محيي الدين أبوالعز أو في فيلّتها بزايد 2000 عندما كان محمود مقيماً معها فيها انتظاراً لبناء فيلّته في الشيخ زايد، أو في كابينة بوسي في هاسيندا باي في الصيف، والتي كان محمود مقيماً معها فيها أيضاً".
وأضاف محمد عبد العزيز: "توسطت بوسي لي للاستعانة بـ محمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في إعطائهم الفرصة للتمثيل في بعض مسلسلاتي للمرة الأولي وبموافقة ومباركة محمود، لم نلاحظ أو نرصد لثانية واحدة أن بوسي لم تكن زوجة لمحمود أو طليقة له؛ بل حدث خلاف بينهما وتحدثت مع محمود وعنّفته وطالبته بعدم سماع الوشايات، وانصاع محمود لرأيي واستجاب لمصالحة زوجته بشهادة المنتج الصديق محمد فوزي".
واختتم محمد عبد العزيز منشوره قائلاً: "هذه شهادتي للحق، والتي أكّدها تواجُد بوسي ليلاً ونهاراً في رعاية محمود عبدالعزيز، الله يرحمه، في مرضه الأخير بمستشفى الصفا، وحتى وفاته. هذا بالإضافة لسفرياتها المتواصلة للإسكندرية لزيارة ضريحه في كلّ المناسبات وقراءة القرآن على روحه الطاهرة، هذا ما عشناه ولمسناه لسنوات وسنوات. المخرج/ محمد عبد العزيز".
سوسن بدر: بوسي شلبي عرفناها زوجة وفيّة للفنان الكبيركما أدلت النجمة سوسن بدر بشهادتها في الأمر من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"؛ حيث نشرت عدداً من الصور التي جمعت الإعلامية بوسي شلبي بالنجم الراحل محمود عبدالعزيز، وعلّقت عليها قائلة: "رحمة الله على الفنان المبدع والرجل المحترم أستاذ محمود عبدالعزيز، وكلنا عرفناه عن قرب وعارفين أنه من المستحيل أنه ممكن يتصرف بشكل لا يليق بتاريخه واسمه وأخلاقه".
وأكملت سوسن بدر: "زي ما عرفنا بوسي شلبي من قبل ما تعمل بالإعلام، عرفنا بيتها وأسرتها وتربيتها. عرفناها إعلامية تحترم عملها وجمهورها. عرفناها زوجة وفيّة للفنان الكبير، وقفت معاه في شدته بمنتهى الحب ولحد النهارده. ورغم الفقد هو مازال حياً عندها، وكل الناس تشهد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
https://www.instagram.com/p/DJZP518tJ0M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJZP518tJ0M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJZP518tJ0M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة كريم محمود عبدالعزيز يكشف مفاجأة عن ميراث والده: لم يكن متزوجاً
هالة صدقي: مؤكد فيه خطأكما أكدت النجمة هالة صدقي على وجود خطأ ما في الأمر، وذلك من خلال منشور عبْر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيه: "مؤكد فيه خطأ، وربما من بعض المستشارين القانونيين، وربما لمصلحة أطراف أخرى".
وتابعت هالة صدقي: "ولكن عمري ما شفت مديرة أعمال عايشة في بيت مع راجل وأولاده وإخواته وكل قرايبه أكتر من عشرين سنة. وعمري ما شفت مديرة أعمال تسافر عمرة وتعمل بطاقة وجواز سفر باسم هذا الرجل وتبقى مديرة أعمال. عمري ما شفت راجل يختلي بهذه الست لمدة عشرين سنة وولاده وأهله كلهم موجودين في البيت. وإلا شكلهم يصبح".
وأكملت: "الله يرحمه الفنان الكبير المحترم الذي كان يخاف ربه في أيّ عمل، كان إنسان ملتزم ومحب لأولاده جداً ومحب لزوجته التي صاحبته أكثر من عشرين عاماً كزوجة محترمة لها كيانها واحترامها، وكونها كذلك ليس لأنها في قطاع الإعلام أو زوجة رجل شهير، لا بل لأنها من أعرق وأهم العائلات المصرية المعروفة".
واختتمت كلامها: "أتمنى السادة المستشارين إنكم تخافوا الله؛ لأن مؤكد أبناء محمود عبد العزيز لن يخطر في بالهم هذه الأفكار المستحيلة؛ حتي لو كان هناك مكسب بالمليارات، وخصوصاً أن العزيزة بوسي شلبي تنازلت عن كل حقوقها، أتمنى الحفاظ على صورة الفنان الكبير الذي يحترمه ويقدره الوطن العربي كله".
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A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial)
الإعلامي محمود سعد يوجّه رسالة لأبناء الراحل محمود عبدالعزيزوفضّل الإعلامي محمود سعد توجيه رسالة إلى أبناء الراحل محمود عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه على "إنستغرام"، قال فيها: "إلى محمد وكريم محمود عبد العزيز أبنائي الغاليين. لا أحب التدخل في شؤونكم الخاصة، ولكن حين وصل الأمر إلى القضاء ومواقع التواصل المختلفة، وبات هناك تراشق من هنا وهناك. وكلام حول زواج من عدمه. والأمر كله يمس صديقي الغالي محمود عبد العزيز".
وأكمل محمود سعد: "فليتكما تنهيان هذا الضجيج المصحوب بشائعات لا يصح أن تمس اسم الغالي محمود. ما رأيكما في إيقاف الأمر كله والجلوس سوياً (كل الأطراف) ومعالجة الأمر مهما كان في هدوء وبعيداً عن القيل والقال، وإنهاء هذه المشكلة. أتمنى ذلك. لا تدخلاً مني وإنما هو في محبتكم ومحبة الصديق العزيز محمود عبد العزيز".
https://www.instagram.com/p/DJZv4_ls2F0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJZv4_ls2F0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJZv4_ls2F0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إيناس الدغيدي: محمود عبد العزيز لو كان بيننا الآن فأكيد لن يرضى بالظلم حتى لو كان من أقرب الناس لهكما أدلت المخرجة إيناس الدغيدي بشهادتها في الجدل المثار، من خلال منشور عبْر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيه: "بحكم الجوار وصداقة العمر للنجم محمود عبد العزيز وزوجته بوسي شلبي الجدعة، التي أحبته بجنون وتفانت في سعادته لآخر يوم في عمره، ووقوفها بجانبه وهو مريض على مسمع ومرأى من الجميع، سواء فنانين أو محبي محمود أو أصدقائه أو أولاده الذين كانوا مرافقين لزوجته بوسي في متابعة مرضه وحتى آخر يوم له في الحياة".
وتابعت إيناس الدغيدي: "ولذلك لم نستسغ ما جاء من ورثته على تغيير الحقيقة التي تسيء إلى النجم الكبير والدهم، الذي عاش مع زوجته أكثر من 20 سنة، ولم يكن ليرضى أن يعيش معها في الحرام؛ لأنه كان يخاف الله، ولا يمكن أن نصدق على نجمنا الكبير أن يرضى بذلك".
واختتمت حديثها قائلة: "رحم الله محمود عبد العزيز، ولو كان بيننا الآن؛ فأكيد لن يرضى بالظلم حتى لو كان من أقرب الناس له".
https://www.instagram.com/p/DJb4u7uK09p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJb4u7uK09p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJb4u7uK09p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
هند صبري: دائماً كانت موجودة كزوجته أمام الجميعكما حرصت النجمة التونسية هند صبري على دعم الإعلامية بوسي شلبي في أزمتها الأخيرة، ونشرت هند صورة تجمعها ببوسي شلبي عبْر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"، وعلّقت قائلة: "حبيبتي الجدعة بوسي. أشهد أني حضرت كذا مهرجان وكذا مناسبة وعيد ميلاد للأستاذ محمود، رحمة الله عليه، ودائماً كنتِ موجودة كزوجته أمام الجميع".
وتابعت قائلة: "لما زرته في المستشفى، كنتِ مقيمة ولم تفارقيه لحظة واحدة لآخر يوم ودعتِه فيه، وكلنا شهدنا حبك وإخلاصك للمرحوم. شهادة حق أحاسب عليها، والله على ما أقول شهيد".
وتابعي أيضاً أحدثهم منى زكي وهند صبري: رسائل النجوم لـ كندة علوش بعد تكريمها بمهرجان أسوان
طارق الشناوي: بوسي شلبي رافقت محمود عبد العزيز في كل المحافل الفنيةكما خرج الناقد الفني طارق الشناوي؛ ليدلي بشهادة شخصية مؤثرة، نشرها عبْر حسابه الرسمي على "فيسبوك"؛ مؤكداً خلالها أن بوسي شلبي كانت دوماً زوجة الراحل في حياته، وسنداً له في أيامه الأخيرة.
وقال طارق الشناوي في منشوره المعنون بـ"شهادة حق أمام الله": "في كل لقاء جمعني بمحمود عبدالعزيز، كانت بوسي شلبي حاضرة باعتبارها زوجته، ترافقه في كافة المهرجانات والتظاهرات الفنية داخل مصر وخارجها، في كان، باريس، دبي، أبوظبي، وهران، الدوحة، المنامة، دمشق، الكويت، قرطاج، مسقط وغيرها، وكانت تُقدَّم دائماً على هذا الأساس".
وأضاف الشناوي: "أن بوسي شلبي كانت إلى جوار محمود عبدالعزيز في أيامه الأخيرة خلال فترة علاجه، سواء في مستشفى باريس أو القاهرة. مشدداً على أنها لم تفارقه حتى لحظة وفاته، كما أشار إلى أنه قدّم لها العزاء بنفسه في مسجد الشرطة، باعتبارها أرملته".
كما استعاد الناقد الفني موقفاً من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية؛ حيث أدار ندوة لتأبين الفنان الراحل، شارك فيها نجله محمد محمود عبدالعزيز والفنان محمود حميدة، وذكر أن بوسي طلبت الجلوس بين الجمهور لعدم قدرتها على تحمل الموقف، وفي نهاية الندوة، اقترب منها محمد محمود عبدالعزيز وقبّلها على جبينها أمام الجميع، في مشهد عبّر عن الاحترام والاعتراف بمكانتها.
وختم الشناوي منشوره قائلاً: "أدلي بهذه الشهادة احتراماً للحقيقة والتاريخ، مع كامل احترامي لأحكام القضاء المصري الشامخ".
هكذا رد نجل محمود عبدالعزيز على الأزمة!كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز تفاصيل تتعلق بالأزمة مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، وأكد أن بوسي شلبي خسرت كل درجات التقاضي لإثبات رجعة والده، الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، في طلاقها سنة 1998. وتحدث عن بداية الأزمة قائلاً: "بتاريخ سبتمبر سنة 2023 قامت بوسي شلبي برفع قضية رجعة لإثبات أنه حصل رجوع في الطلاق، وخسرت كل درجات التقاضي وكل المستندات التي قدمتها إنه حصل رجعة بعد الطلاق سنة 1998".
وتابع قائلاً:" إحنا ماكناش هنفتح هذا الملف لولا إنها رفعت قضية وطلعت بيان عن محمود عبد العزيز، ومكنتش أتمنى أبداً اسم محمود عبد العزيز يتم ذكره بهذه الطريقة، لكن هي دخلت بالقانون وخسرت كل درجات التقاضي".
نفى محمد محمود عبد العزيز ما تردد حول أن هذا الخلاف بسبب ميراث قطعة أرض، وقال: "مفيش أرض ولا أي حاجة، وكل شيء الفنان محمود عبد العزيز كان يوزعه بالعدل على أقاربه، واسم بوسي شلبي غير موجود في إعلام الوراثة".
وأكد نجل محمود عبد العزيز أنه سيقوم بإصدار بيان جديد خلال الأيام القادمة لتوضيح كافة التفاصيل.
بداية الخلافيُشار إلى أن ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قد فجروا مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام الماضية، وقاموا بإبرازهم لحكم محكمة يؤكد أن مقدمة البرامج بوسي شلبي لم تكن زوجته حتى وفاته؛ بل كانت طليقته منذ عام 1998.
وجاء البيان بعد مرور أشهر من انتشار شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبدالعزيز من دون تأكيدات أسرته، وخرجت بنفسها لتنفيها ناشرة صورة بطاقتها وجواز السفر مكتوباً بهما أنها زوجة الراحل.
يمكنكِ متابعة في ذكراه الثامنة: تعرّفي إلى تفاصيل علاقة محمود عبدالعزيز بأم أولاده
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