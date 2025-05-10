بإطلالة من السبعينات.. صبا مبارك في أحدث ظهور لها

هكذا ظهرت صبا مبارك مؤخراً

إطلالة الفنانة صبا مبارك- الصورة من حسابها الخاص بإنستغرام

مسلسل "220 يوم"

آخر مشاركات صبا مبارك الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 07:24 مساءً - لفتت النجمةأنظار الجميع بأحدث إطلالة لها، والتي شاركتها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ حيث بدت وكأنها فتاة من السبعينات.حيث ظهرت بإطلالة مختلفة بدت من خلالها كأنها هاربة من زمن السبعينات، وقد انهالت عليها التعليقات من قِبل زملائها والجمهور، الذين أبدَوا إعجابهم بظهورها وإطلالتها.شاركت صبا مبارك من خلال حسابها على "إنستغرام" عدداً من الصور، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة كإطلالات السبعينات؛ حيث تألقت ببنطلون جينز مع قميص أسود ذي خطوط طولية بيضاء، كما أكملت الإطلالة بقبعة باللون الأحمر مميزة.واعتمدت تسريحة الويفي مع غرة قصيرة أمامية، وعلقت على الصور قائلة: "بصور ببيروت مسلسل 220 يوم، مشروع بحبو كتير وما في أحلى من هيك. بحبكم واشتقتلكم".وقد انهالت عليها التعليقات، التي أبدت إعجابهم بإطلالتها؛ حيث قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "قمر". كما قالت ستيفاني عطا الله: "بحبك". كما علق محمد شاهين: "قمر". وغيرها من التعليقات التي أشادت بجمال صبا مبارك وتألُّقها.اطلعي على آخرها "قلبي دق دقة": فيديوهات طريفة جمعت دينا الشربيني بـ صبا مبارك شاهديهاتدور أحداث مسلسل "220 يوم" حول الأسرة وكيفية تولي الآباء مسؤولية تربية أبنائهم؛ خاصة دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها في ظل التحديات الكثيرة في المجتمع. ويجسّد كريم فهمي دور روائي متزوج منالتي تجسّد شخصية مديرة مكتبه. فيما تظهر الفنانة حنان سليمان بدور والدة كريم فهمي، فيما تلعب دور خالته الفنانة عايدة رياض، وابنها يقدم دوره علي الطيب.مسلسل "220 يوم" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية في شهر يونيو المقبل، ويُشارك في بطولته بجانب كريم فهمي وصبا مبارك، كلٌّ من: علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، بسنت أبو باشا، لينا صوفيا، ميرا دياب، وغيرهم من الوجوه الشابة. والعمل من تأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر وإخراج كريم العدل وإنتاج صادق الصباح.وكانت آخر مشاركاتالدرامية مسلسل "لحظة غضب" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2024، وهو مكوّن من 15 حلقة، وشاركها في بطولته كلٌّ من: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين. وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار. وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».