لين حايك تحسم الجدل حول حملتها الإنتخابية - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعدما أثارت حالة من البلبلة الأسبوع الماضي بإعلان حملة غامضة، خرجت الفنانة اللبنانية لين حايك عن صمتها وكشفت أن كل ما حصل ليس سوى حملة دعائية مبتكرة لأعمالها الغنائية الجديدة، وفي فيديو نشرته عبر حساباتها، أعلنت لين عن إطلاق تصويت بين ثلاث أغنيات جديدة من المتوقع صدور إحداها قريبًا، وقالت لمتابعيها : "٣ أغاني ومش بس غنيّة! اسمعوا، إستمتعوا، وسمعوني رأيكن، وصوّتوا للغنيّة اللي بتخطف قلبكن".



الأغاني الثلاثة التي تتنافس هي: "تعا نغيّر جوّ"، "مين قلّك روحة"، و"قلّي بس"، وجميعها تنتمي إلى اللون الشبابي بإيقاع صيفي منعش، وقد لاقى هذا الأسلوب التفاعلي رواجًا كبيرًا بين الجمهور، الذي اعتبر خطوة لين حايك ذكية ومختلفة عن الحملات الترويجية المعتادة.