ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" مقابلة شيّقة مع الفنانة واليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل، تحدثنا فيها عدة مواضيع منها حضورها زفاف اليوتيوبر السورية نارين بيوتي من رجل الأعمال السوري رامي سامو، الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا والذي يُظهر نظرة بيسان الى شقيق رامي، تعليقها على الإنتقادات التي وُجّهت الى والدة زوج نارين، الى جانب حديثنا عن سماعها لأغنيتها "الحربين" حين وجودها في لبنان، وأصداء أغنيتها "هيهات"، كما انضم الى المقابلة خطيبها المؤثر محمود ماهر فتحدثنا عن موعد زفاف.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.



كانت هذه تفاصيل خبر بيسان إسماعيل بأول رد على فيديو نظرها نحو شقيق زوج نارين بيوتي وهذه ردّة فعل خطيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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