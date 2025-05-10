ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة واليوتيوبر بيسان إسماعيل ديو جديد يحمل عنوان "خطية" يجمعها بالفنان والموزع الموسيقي فؤاد جنيد، وهو من كلمات الفنان أمجد جمعة.

موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس تصوير الكليب الذي حمل توقيع المخرج عبد الوهاب خطيب، وقد أجرينا تقريرا عن هذا العمل الفني، ضم كل من بيسان وفؤاد وعبد الوهاب.

كما أننا أجرينا مقابلة خاصة مع بيسان تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع، مثل تواجدها مؤخرا في زفاف اليوتيوبر نارين بيوتي، وسماع أغنياتها في لبنان، سنعرضه لكم بعد قليل.



كانت هذه تفاصيل خبر "الفن" في كواليس تصوير ديو بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد: "الأغنية برجها الجوزاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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